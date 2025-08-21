Polícia de Abu Dhabi apreende 377 kg de metanfetamina e prende três suspeitos

ABU DHABI, 21 de agosto de 2025 (WAM) — O Comando-Geral da Polícia de Abu Dhabi, em cooperação com o Serviço Nacional de Controle de Drogas, prendeu uma quadrilha formada por três cidadãos asiáticos em posse de 377 quilos de metanfetamina cristal.

A operação teve êxito após os agentes antidrogas descobrirem o método profissional de contrabando usado pelo grupo, que escondia a droga dentro de latas de óleo destinadas a máquinas de costura.

O brigadeiro Taher Gharib Al Dhaheri, diretor da Diretoria Antidrogas do Setor de Segurança Criminal da Polícia de Abu Dhabi, afirmou que os suspeitos tentaram disfarçar a carga com um método inovador, mas a experiência e a vigilância dos agentes frustraram o plano.

Ele ressaltou que o sucesso da operação reflete o apoio contínuo da liderança policial no fornecimento dos recursos necessários para combater o narcotráfico, em consonância com a estratégia nacional da Autoridade Antidrogas para fortalecer a segurança no emirado.

Al Dhaheri alertou ainda a comunidade a não se deixar enganar por falsas promessas de que o uso de drogas traz felicidade ou alívio, destacando os graves impactos do consumo na saúde e na segurança. Ele também pediu à população que denuncie rapidamente qualquer informação relacionada a entorpecentes por meio da linha direta do serviço “Aman”, no número 8002626.