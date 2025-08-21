Organização para a Cooperação Islâmica realizará reunião extraordinária na próxima segunda-feira para discutir agressões israelenses contra palestinos

JEDÁ, 21 de agosto de 2025 (WAM) — A Organização para a Cooperação Islâmica (OCI, na sigla em inglês) convocou uma reunião extraordinária de seu Conselho de Ministros das Relações Exteriores para a próxima segunda-feira (25/08), com o objetivo de discutir a continuidade das agressões israelenses contra o povo palestino.

O encontro busca coordenar posições e esforços conjuntos para enfrentar decisões e planos destinados a consolidar a ocupação e o controle total de Israel sobre a Faixa de Gaza, além de abordar crimes de genocídio, fome forçada, deslocamento, bloqueio imposto por Israel e a crise humanitária sem precedentes no território palestino.