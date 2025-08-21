Pavilhão dos Emirados na Expo 2025 Osaka ultrapassa marca de 3 milhões de visitantes

OSAKA, 21 de agosto de 2025 (WAM) — O Pavilhão dos Emirados Árabes Unidos na Expo 2025 Osaka, Kansai, celebrou a marca histórica de 3 milhões de visitantes, consolidando-se como um dos espaços nacionais mais visitados e admirados da exposição mundial.

Desde a sua abertura, em meados de abril de 2025, o pavilhão tem se destacado como um espaço de narrativas, conexões e descobertas. Com o tema Da Terra ao Éter (Earth to Ether, no original), oferece uma experiência imersiva que une o rico patrimônio cultural dos Emirados à sua visão de futuro e progresso global.

A equipe do pavilhão comemorou o marco reforçando o diálogo com os visitantes e relembrando a trajetória até aqui. O acolhimento caloroso e a receptividade característicos tornaram o espaço um dos favoritos do público.

Os jovens embaixadores do pavilhão, juntamente com toda a equipe, desempenharam papel central nesse percurso. Responsáveis por dar vida às histórias, fomentar o diálogo e promover o intercâmbio cultural, sua energia, conhecimento e hospitalidade foram essenciais para alcançar esse resultado expressivo.

Shihab Alfaheem, embaixador extraordinário e plenipotenciário dos Emirados Árabes Unidos no Japão e comissário-geral do pavilhão, afirmou: “Alcançar a marca de 3 milhões é um feito notável para o Pavilhão dos Emirados. Esse número reflete a força da nossa narrativa e o alcance global das aspirações que compartilhamos com o mundo. Cada visitante que entra aqui contribui com sua voz para essa trajetória coletiva. Ainda temos dois meses pela frente, e queremos receber ainda mais pessoas.”

Projetado pelo coletivo Earth to Ether Design Collective — um consórcio formado por parceiros dos Emirados, do Japão e de outros países —, o pavilhão tem sido elogiado pela proposta arquitetônica, construção sustentável e narrativa impactante. Suas 90 colunas, construídas a partir de resíduos de palmeiras, remetem à tamareira, símbolo cultural dos Emirados Árabes Unidos, e traduzem uma filosofia que une propósito comum, criatividade e progresso para toda forma de vida.

No interior, os visitantes percorrem cinco áreas temáticas que apresentam os avanços dos Emirados em exploração espacial, inovação em saúde, tecnologias sustentáveis e preservação cultural. A ambientação sensorial, as instalações interativas e o roteiro expositivo garantem uma experiência envolvente.

Além da arquitetura e do conteúdo, o pavilhão se tornou um polo cultural na Expo. Sua programação diária inclui palestras com especialistas, oficinas criativas, degustações de culinária e apresentações artísticas, atraindo visitantes e participantes de diversos países.

Muitos visitantes já retornaram ao pavilhão para uma segunda ou terceira visita, sinal da conexão criada e da impressão duradoura que o espaço provoca. Os eventos continuam a atrair grandes públicos, reafirmando o papel do pavilhão como lugar de diálogo, criatividade e encontro entre culturas.

Com a Expo 2025 em curso até 13 de outubro de 2025, o Pavilhão dos Emirados Árabes Unidos segue de portas abertas, convidando o mundo a explorar os valores duradouros do país e sua visão de futuro compartilhado e próspero.