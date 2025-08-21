Comitê de Atração e Retenção de Talentos Globais discute planos para consolidar posição dos Emirados como ambiente atrativo para mentes brilhantes

ABU DHABI, 21 de agosto de 2025 (WAM) — O Comitê de Atração e Retenção de Talentos Globais, presidido por Thani bin Ahmed Al Zeyoudi, ministro do Comércio Exterior e responsável pela pasta de Atração e Retenção de Talentos, reuniu-se para discutir as mais recentes iniciativas da segunda fase da Estratégia Nacional de Atração e Retenção de Talentos 2024–2027.

A nova etapa da estratégia compreende um conjunto de iniciativas a serem implementadas de forma conjunta por autoridades em todos os níveis — do governo federal a administrações locais e instituições do setor privado. As medidas visam atrair profissionais especializados em setores econômicos estratégicos, lançar campanhas globais de promoção da imagem dos Emirados como destino de talentos e organizar eventos internacionais voltados à captação e ao desenvolvimento de profissionais em áreas prioritárias.

O comitê é composto por representantes dos ministérios de Recursos Humanos e Emiratização; Educação; Ensino Superior e Pesquisa Científica; Empoderamento Comunitário; e Cultura, além da Autoridade Federal de Identidade, Cidadania, Alfândega e Segurança de Portos; do Centro Federal de Competitividade e Estatísticas; do Escritório de Residentes de Abu Dhabi — Departamento de Desenvolvimento Econômico; do Departamento de Economia e Turismo de Dubai; do Conselho de Cientistas dos Emirados; e do Conselho de Inteligência Artificial e Transações Digitais dos Emirados.

Al Zeyoudi destacou que os projetos estratégicos e as iniciativas discutidas na reunião têm como objetivo contribuir para a melhoria do posicionamento dos Emirados em indicadores internacionais de competitividade para talentos, além de consolidar o país como destino preferencial para os profissionais mais brilhantes e ambiciosos do mundo, especialmente nos setores estratégicos do futuro.

O ministro também ressaltou o foco do comitê em fortalecer o ecossistema nacional para garantir a permanência desses talentos no longo prazo, promovendo o sentimento de pertencimento e oferecendo oportunidades de crescimento e desenvolvimento contínuos.

Segundo Al Zeyoudi, o avanço dos Emirados em rankings globais de atração e retenção de talentos é resultado da visão de futuro da liderança do país e das diretrizes contínuas para consolidar a imagem dos Emirados como polo global de talentos, estimulando o crescimento econômico sustentável.

Ele afirmou ainda que os novos projetos e iniciativas debatidos contribuirão para atrair mais talentos em setores econômicos estratégicos e permitirão ao país ingressar na lista dos dez principais destinos do mundo em atração de talentos até 2031.

Al Zeyoudi elogiou o espírito de equipe e a cooperação entre os membros do comitê na implementação dessa estratégia nacional vital.

A reunião do Comitê de Atração e Retenção de Talentos Globais faz parte dos esforços coordenados de diversos ministérios e órgãos governamentais para alcançar os objetivos da visão "Somos os Emirados 2031", que busca elevar a competitividade global do país como centro de conhecimento e inovação, permitindo que empresas de alto crescimento atraiam os melhores talentos e contribuam para a construção de uma economia de futuro com crescimento e prosperidade sustentáveis.

Durante o encontro, os integrantes do comitê trocaram ideias sobre possíveis novos projetos e iniciativas, além de discutirem os mais recentes desenvolvimentos globais na área de atração de talentos e as melhores práticas adotadas por países líderes.

De acordo com o Relatório de Competitividade Global de Talentos 2024 do Instituto Internacional para o Desenvolvimento Gerencial (IMD), os Emirados Árabes Unidos ficaram em 17º lugar no ranking global e em primeiro no mundo árabe, superando diversas economias desenvolvidas após subir cinco posições em relação a 2023. O país também avançou para a 12ª colocação no índice “Gravity” e para a 2ª colocação global no índice “Readiness”.

O Gabinete dos Emirados aprovou o início da segunda fase da Estratégia de Atração de Talentos Globais 2031 no início de 2025, com foco em prioridades nacionais como o fortalecimento da competitividade dos talentos no país, a promoção da imagem dos Emirados como destino de negócios, o fortalecimento do sentimento de pertencimento e a consolidação da estabilidade futura dos profissionais globais.

Os setores estratégicos-alvo incluem tecnologia, energia renovável, saúde e biotecnologia, logística e aviação, indústrias avançadas, serviços financeiros, tecnologias de alimentos e água, e economia criativa.