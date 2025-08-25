Cleveland Clinic Abu Dhabi abre novo caminho com transplante de fígado para metástases hepáticas de câncer colorretal

ABU DHABI, 25 de agosto de 2025 (WAM) — A Cleveland Clinic Abu Dhabi realizou um transplante de fígado em um paciente com metástases hepáticas de câncer colorretal, estabelecendo um novo marco no tratamento oncológico e em transplantes na região.

A cirurgia foi feita em um paciente internacional de 40 anos, da Jordânia, cujo câncer, inicialmente diagnosticado como câncer de cólon em 2019, havia se espalhado para o fígado e não respondeu aos tratamentos convencionais.

“O caso exemplifica como a Cleveland Clinic Abu Dhabi redefine de forma constante o que é possível no cuidado ao paciente. Ao introduzir tratamentos avançados e altamente especializados na região, não apenas melhoramos os resultados, mas oferecemos nova esperança a pacientes que enfrentam algumas das condições mais raras e complexas”, afirmou Georges-Pascal Haber, diretor-executivo da Cleveland Clinic Abu Dhabi.

Segundo ele, a integração entre as equipes de transplante e oncologia está estabelecendo um modelo de atendimento que traz inovação de classe mundial e resultados transformadores para os Emirados Árabes Unidos e além.

O médico Luis Campos, especialista em transplante abdominal do Instituto de Doenças Digestivas da Cleveland Clinic Abu Dhabi, destacou o feito como um marco decisivo para a região. “Isso reflete nosso compromisso em avançar no tratamento de alta complexidade e ampliar os limites do que é possível em transplantes”, disse.

Primeiro centro de transplante multiórgãos dos Emirados Árabes Unidos, a Cleveland Clinic Abu Dhabi está hoje entre os principais centros de transplante do mundo. Apenas em 2024, realizou mais de 100 transplantes de fígado, totalizando 360 transplantes hepáticos desde o início do programa em 2017 — um feito alcançado por pouquíssimas instituições no cenário global.