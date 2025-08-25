Fórum Internacional de Comunicação Governamental de Sharjah terá 237 palestrantes internacionais em 110 eventos em 2025

SHARJAH, 25 de agosto de 2025 (WAM) — O Fórum Internacional de Comunicação Governamental (IGCF) retorna em sua 14ª edição com uma programação ampla que contará com 237 palestrantes internacionais, entre líderes governamentais, especialistas globais, acadêmicos e inovadores.

O evento será realizado nos dias 10 e 11 de setembro, no Expo Centre Sharjah, sob o tema “Comunicação para a Qualidade de Vida”. Estão previstos mais de 110 eventos, incluindo painéis de discussão, palestras magnas e uma série de oficinas práticas.

A edição deste ano coloca a qualidade de vida no centro das atenções, reconhecendo-a como prioridade essencial para as políticas de desenvolvimento e para o bem-estar humano. O fórum discutirá o papel estratégico da comunicação na transformação de visões de desenvolvimento em realidade, no fortalecimento da confiança pública nos governos e na promoção da participação comunitária nos processos de decisão.

Ao longo de dois dias, o IGCF 2025 reunirá especialistas de destaque para debater temas globais urgentes que afetam diretamente a qualidade de vida — de segurança alimentar, saúde pública e educação a sustentabilidade ambiental e economia verde.

Segundo Tariq Saeed Allay, diretor-geral do Escritório de Mídia do Governo de Sharjah, “o IGCF nasceu da convicção de que a comunicação é uma ferramenta fundamental para enfrentar desafios globais, sobretudo em uma era em que mudanças climáticas, saúde, pobreza, fome, educação e sustentabilidade estão cada vez mais interligados. A comunicação desempenha um papel estratégico ao transmitir informações precisas, capacitar sociedades para um engajamento significativo e possibilitar respostas inovadoras a desafios comuns. É um mecanismo essencial para lidar com as profundas transformações que moldam o nosso mundo”.

Ele acrescentou: “A presença de um grupo tão diverso de líderes e especialistas em Sharjah reforça o compromisso do emirado com o desenvolvimento e com causas humanitárias. O IGCF consolidou-se como uma plataforma global para o lançamento de ideias inovadoras e para o compartilhamento de experiências. Esta edição reafirma que o bem-estar humano e a qualidade de vida devem guiar as políticas de desenvolvimento — e que uma comunicação transparente, centrada nas pessoas, é fundamental para construir confiança e promover parcerias internacionais em favor de um futuro mais equilibrado e sustentável”.

O fórum contará com 51 painéis de discussão, abordando temas como segurança alimentar, saúde pública, educação, economia verde e sustentabilidade. Sete palestras magnas serão realizadas por líderes globais e tomadores de decisão, além de 22 oficinas práticas, que permitirão interação direta entre participantes e especialistas. O evento será encerrado com a entrega do Prêmio Sharjah de Comunicação Governamental, que reconhece excelência e inovação na comunicação pública em escala mundial.

Neste ano, o IGCF reunirá 30 parceiros estratégicos, entre órgãos governamentais, organizações internacionais, centros de pesquisa e grandes empresas de tecnologia e mídia, que contribuirão com um programa diversificado em 22 plataformas interativas, voltadas a estimular o diálogo aberto, o intercâmbio de conhecimento e iniciativas colaborativas para melhorar a qualidade de vida.

O fórum terá como foco cinco prioridades globais: segurança alimentar, saúde pública, educação, sustentabilidade ambiental e economia verde. A escolha desses eixos reflete a visão do IGCF de que a comunicação é um meio essencial para construir confiança entre governos e comunidades, além de destacar a inovação e a tecnologia como principais motores para definir políticas futuras que coloquem a qualidade de vida em primeiro plano.