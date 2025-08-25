CARACAL, da EDGE, exibirá nova linha de pistolas e rifles comerciais produzidos nos EAU na ADIHEX 2025

ABU DHABI, 25 de agosto de 2025 (WAM) — A CARACAL, empresa do grupo EDGE e líder regional em design e fabricação de armas de fogo de alto desempenho, participará pela 18ª vez da Exposição Internacional de Caça e Equestre de Abu Dhabi (ADIHEX 2025).

Patrocinadora da categoria Armamento na 22ª edição do evento anual, a empresa apresentará sua mais recente linha de pistolas e rifles comerciais produzidos nos Emirados Árabes Unidos, além de munições de pequeno calibre de sua subsidiária Caracal Light Ammunition (CLA), único fabricante de munições do país. Rifles de caça de alto padrão também estarão em exibição pela Merkel, subsidiária alemã da CARACAL com mais de 100 anos de experiência na produção de rifles de luxo.

“O ADIHEX 2025 oferece à CARACAL uma oportunidade ideal de estreitar laços com as crescentes comunidades de tiro esportivo e caça da região. Este ano, vamos apresentar os avanços mais recentes em armas comerciais de precisão e rifles de caça personalizados. De pistolas 9x19 mm de alto desempenho a rifles únicos e munições produzidas localmente, a exibição da CARACAL destaca como os Emirados estão na vanguarda da tecnologia de armas leves, sem deixar de celebrar a herança e a história do país”, afirmou Hamad Al Ameri, CEO da CARACAL.

Em sintonia com a valorização da herança dos EAU, a empresa exibirá três rifles de caça Merkel Helix Deluxe VIP, com gravações manuais exclusivas que retratam um cavalo árabe, o Forte Al Jaheli e o skyline de Dubai na ação da arma.

Entre os rifles da Merkel em exposição estarão o Helix Speedster, Helix Black, Helix Noblesse, o rifle monotiro K5, o rifle de ferrolho Jaeger, além dos modelos de caça Anschütz e rifles de cano superposto. Também serão apresentados diferentes modelos do Liwa Arms Chayeh Z20, o Chayeh Z22 ‘Saktoon’, e a pistola CARACAL 2011, em diversas configurações.