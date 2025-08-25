Presidente dos EAU discute fortalecimento das relações bilaterais para promover desenvolvimento conjunto com presidente de Angola

LUANDA, 25 de agosto de 2025 (WAM) -– O presidente dos Emirados Árabes Unidos o xeique Mohamed bin Zayed Al Nahyan, e João Manuel Lourenço, presidente de Angola, discutiram formas de fortalecer as relações bilaterais em prol do desenvolvimento das nações.

Os dois líderes se reuniram em Luanda como parte da visita de Mohamed bin Zayed Al Nahyan, o presidente dos EAU, a Angola. João Lourenço deu as boas-vindas ao líder emiradense, expressando seu apreço pela visita e destacando o impacto significativo para as relações entre os dois países.

Por sua vez, xeique Mohamed bin Zayed expressou sua satisfação em visitar Angola e parabenizou João Lourenço e o povo angolano pelo 50º aniversário da independência do país neste ano, desejando ainda mais progresso e prosperidade para Angola e seu povo.

As duas partes discutiram o progresso nas relações bilaterais, bem como esforços conjuntos para aproveitar todas as oportunidades de fortalecer os laços, particularmente nos campos de energia, tecnologia, agricultura, segurança alimentar e logística, entre outros.

Nesse sentido, o xeique Mohamed bin Zayed declarou que as relações entre os EAU e Angola continuam a crescer, especialmente nas áreas de investimento e desenvolvimento. Al Nahyan afirmou o interesse dos Emirados em ampliar ainda mais seus laços com Angola com o objetivo de apoiar as aspirações de desenvolvimento de ambos os países. O presidente também destacou o compromisso dos Emirados em trabalhar com Angola para incentivar investimentos em setores voltados para o futuro, baseando-se em sua determinação de construir parcerias eficazes que gerem crescimento e prosperidade para todos.

Os dois líderes também trocaram opiniões sobre questões regionais e internacionais de interesse mútuo e enfatizaram a importância de trabalhar em conjunto pela estabilidade global em benefício de todos.

O xeique Mohamed bin Zayed declarou que os EAU e Angola estão unidos por uma visão compartilhada de desenvolvimento sustentável, crescimento e prosperidade, afirmando que os Emirados pretendem cooperar ainda mais com Angola nesse sentido, com base em seus esforços de longa data para promover parcerias eficazes como caminho essencial para estimular desenvolvimento e prosperidade.

Al Nahyan expressou confiança de que a atual presidência de Angola na União Africana terá impacto significativo na promoção da paz e da reconciliação em todo o continente, elogiando o papel de João Lourenço nesse sentido.

O presidente Al Nahyan ainda acrescentou que os Emirados estão comprometidos em construir parcerias estratégicas com países africanos enquanto apoiam todos os esforços para fortalecer o desenvolvimento e a estabilidade na região em benefício de todos os povos.

Por sua vez, João Lourenço elogiou a visita do xeique Mohamed bin Zayed Al Nahyan a Angola como histórica, afirmando que os EAU e Angola compartilham uma amizade de longa data que trouxe resultados positivos para ambos os países. Al Nahyan acrescentou que as duas nações continuam a testemunhar o crescimento dos laços, observando que as empresas emiradenses têm uma forte presença em Angola e contribuíram para apoiar sua economia. Al Nahyan prosseguiu dizendo que os acordos e memorandos de entendimento anunciados durante a visita reforçarão a cooperação nos campos de energia renovável, logística, agricultura e outros setores, ao mesmo tempo em que beneficiarão a economia angolana e criarão oportunidades para a juventude.

A delegação que acompanhava o presidente dos EAU, incluiu o tenente-general xeique Saif bin Zayed Al Nahyan, vice-primeiro-ministro e ministro do Interior; o xeique Hamdan bin Mohamed bin Zayed Al Nahyan, vice-chefe do Gabinete Presidencial para Assuntos Especiais; o xeique Mohammed bin Hamad bin Tahnoun Al Nahyan, assessor do presidente dos EAU; e vários altos funcionários.

Participaram das conversações, pelo lado angolano, diversos ministros e altos funcionários.