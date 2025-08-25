EAU realizam 80º lançamento aéreo de ajuda humanitária da operação “Pássaros da Bondade” para apoiar Gaza

ABU DHABI, 25 de agosto de 2025 (WAM) — Os Emirados Árabes Unidos continuam a fornecer apoio humanitário ao povo palestino na Faixa de Gaza, tendo completado o 80º lançamento aéreo de suprimentos de emergência como parte da operação “Pássaros da Bondade”, realizada em cooperação com a Jordânia e com a participação da Alemanha e Indonésia.

O lançamento mais recente incluiu quantidades de alimentos essenciais, preparados com o apoio de instituições e organizações de caridade emiradenses, para ajudar a atender às necessidades urgentes da população em meio às graves condições humanitárias na região.

Com essa entrega, o total de ajuda fornecida pelos Emirados por meio da operação ultrapassou 4.068 toneladas, entre alimentos e materiais básicos de assistência. A ação reflete o compromisso firme do país em apoiar o povo palestino e fortalecer sua resiliência.

Essas iniciativas evidenciam o papel pioneiro dos EAU na ajuda humanitária internacional, promovendo a cooperação regional e global e difundindo a cultura da solidariedade para aliviar o sofrimento dos atingidos por crises.