Presidentes dos EAU e de Angola acompanham assinatura de acordo de parceria econômica abrangente e diversos memorandos de entendimento

LUANDA, 25 de agosto de 2025 (WAM) — O presidente dos Emirados Árabes Unidos, xeique Mohamed bin Zayed Al Nahyan, e o presidente de Angola, João Manuel Lourenço, a assinatura de um Acordo de Parceria Econômica Abrangente (CEPA, na sigla em inglês) entre os dois países, durante a visita de Estado do líder emiradense a Luanda.

Mohamed bin Zayed afirmou que o CEPA impulsionará ainda mais o crescimento da cooperação econômica entre Emirados e Angola, estimulando o comércio e ampliando investimentos e a coordenação entre as comunidades empresariais dos dois países. Segundo ele, o acordo representa um passo importante para fortalecer as parcerias estratégicas dos Emirados com nações africanas que compartilham sua visão de crescimento econômico e sustentabilidade. O CEPA também reflete a determinação de longa data dos Emirados em construir alianças que promovam prosperidade compartilhada, criem oportunidades para as futuras gerações e atendam às aspirações de desenvolvimento.

João Lourenço destacou a importância do acordo e dos vários memorandos de entendimento firmados, ressaltando que eles reforçam e diversificam a cooperação econômica em benefício dos povos das duas nações.

O CEPA foi assinado pelo ministro do Comércio Exterior dos EAU, Thani bin Ahmed Al Zeyoudi, e pelo ministro da Indústria e Comércio de Angola, Rui Miguêns de Oliveira.

O acordo aprofunda os laços econômicos entre os dois países ao eliminar ou reduzir tarifas alfandegárias, remover barreiras desnecessárias ao comércio, ampliar o acesso a mercados para exportação de serviços e gerar novas oportunidades de investimento e cooperação em diversos setores.

Com o comércio não petrolífero entre Emirados e Angola tendo alcançado US$ 2,17 bilhões em 2024 e registrado crescimento de 29,7% no primeiro semestre deste ano, chegando a US$ 1,4 bilhão, o CEPA deve impulsionar ainda mais o fluxo de comércio e investimentos, em benefício de ambos os países.

Mohamed bin Zayed e João Lourenço também acompanharam a assinatura de diversos memorandos de entendimento, incluindo um na área de inteligência artificial, outro entre o Banco Central dos Emirados e o Banco Nacional de Angola, e um entre a Al Dahra e o Ministério da Agricultura e Florestas de Angola.

O presidente dos EAU ressaltou que os acordos e memorandos de entendimento firmados nos setores público e privado refletem o compromisso conjunto dos dois países em aproveitar todas as oportunidades para inaugurar uma nova fase de cooperação.

O memorando na área de inteligência artificial foi assinado pelo xeique Saif bin Zayed Al Nahyan, vice-primeiro-ministro e ministro do Interior dos EAU, e por José de Lima Massano, ministro de Estado angolano para a Coordenação Econômica.

O memorando entre o Banco Central dos EAU e o Banco Nacional de Angola foi assinado por Khaled Mohamed Balama, presidente do Banco Central dos EAU, e Manuel António Tiago Dias, governador do Banco Nacional de Angola.

O memorando entre a Al Dahra e o Ministério da Agricultura e Florestas de Angola foi firmado por Ahmed Saeed Al Suwaidi, diretor de Relações Corporativas da Al Dahra, e pelo ministro angolano das Relações Exteriores, Téte António.

As duas partes também anunciaram uma série de acordos e memorandos de entendimento em áreas diversas, incluindo consultas políticas, cooperação diplomática, turismo, investimento, energia renovável, cultura, educação, trabalho, esportes, saúde, ação climática e tecnologia, entre outros campos que atendem às aspirações de desenvolvimento dos dois países.