Projeto marítimo-médico dos Emirados doa 800 mil medicamentos essenciais para apoiar sistema de saúde de Angola

LUANDA, 25 de agosto de 2025 (WAM) — O DOCKTOUR, projeto conjunto marítimo-médico entre o AD Ports Group e a Burjeel Holdings, ampliou seu apoio ao sistema de saúde de Angola com a doação de 800 mil medicamentos essenciais.

O carregamento, que inclui antibióticos, analgésicos e tratamentos para doenças crônicas, foi oficialmente entregue ao Ministério da Saúde de Angola e distribuído em cerimônia que contou com a presença da ministra da Saúde angolana, Silvia Lutucuta, além de autoridades dos dois países. O evento também teve a participação de Mohamed Eidha Al Menhali, CEO regional do AD Ports Group, e Safeer Ahamed, co-CEO da Burjeel Holdings, reforçando o compromisso conjunto de fortalecer os serviços de saúde e de estimular a cooperação internacional.

A doação vai auxiliar o Ministério da Saúde de Angola a melhorar a distribuição de medicamentos essenciais, garantindo que cheguem às comunidades que mais precisam. “Somos gratos por esse apoio generoso. Angola e os Emirados Árabes Unidos compartilham uma visão comum de fortalecer e aprimorar os sistemas de saúde, e a contribuição de hoje reflete esse espírito de parceria. Trabalhando juntos, podemos continuar avançando na saúde e no bem-estar de nossas comunidades”, afirmou Silvia Lutucuta.

Os medicamentos doados são amplamente utilizados no tratamento de distúrbios gastrointestinais, diabetes, infecções bacterianas, alergias, hipertensão e doenças cardiovasculares, fornecendo suporte crucial para enfrentar desafios de saúde pública. “Estamos profundamente comprometidos em melhorar o acesso à saúde em toda a África. Por meio do DOCKTOUR, buscamos oferecer não apenas medicamentos, mas também esperança e segurança às comunidades que mais necessitam. Essa colaboração com o Ministério da Saúde de Angola é mais um passo em nossa missão de reduzir lacunas na assistência médica e gerar impacto duradouro”, disse Safeer Ahamed.

Com foco estratégico no continente africano, o DOCKTOUR integra logística, infraestrutura modular, capacitação profissional e resposta a emergências em uma única plataforma. A iniciativa está alinhada à visão mais ampla dos Emirados Árabes Unidos de promover o desenvolvimento sustentável e elevar a qualidade de vida em países parceiros.