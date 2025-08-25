UAE Team Emirates-XRG conquista quinto e oitavo lugares na Itália, enquanto Tim Wellens sobe ao pódio final do Renewi Tour

BERLIM / BRUXELAS, 25 de agosto de 2025 (WAM) — Na primeira chegada em alto da Vuelta a España deste ano, João Almeida e Juan Ayuso mostraram bom desempenho pelo UAE Team Emirates-XRG, terminando em quinto e oitavo lugares, respectivamente.

A explosiva etapa em território italiano não favorecia os dois ciclistas, que têm melhor rendimento em subidas longas, mas ambos permaneceram na frente até os metros finais da segunda etapa. Com o resultado, Ayuso assumiu a camisa branca de melhor jovem.

Antes da última etapa disputada integralmente na Itália, o espanhol ocupa a nona posição na classificação geral, a apenas 12 segundos do vencedor da etapa e novo líder da prova, Jonas Vingegaard (Visma-Lease a Bike).

Já o Renewi Tour terminou no domingo com o belga Tim Wellens em destaque mais uma vez. O campeão nacional terminou em terceiro lugar na geral, após tentar sem sucesso um ataque decisivo na quinta e última etapa.

Com três provas acontecendo simultaneamente, o domingo foi de agenda cheia para o UAE Team Emirates-XRG, que disputou pódios em diferentes países. Na Alemanha, o equatoriano Jhonatan Narváez encerrou uma semana positiva na Lidl Deutschland Tour, levando uma vitória de etapa e o segundo lugar na geral.

O campeão equatoriano não disputou o sprint final que decidiu a quarta etapa, mas cruzou a linha de chegada em segurança para confirmar sua posição no pódio. Este é o seu segundo pódio em classificações gerais nesta temporada, resultado que confirma sua boa forma antes dos próximos desafios.