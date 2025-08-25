Governante de Sharjah quer registrar Forte Al-Hosn, em Dibba, na lista da Unesco

SHARJAH, 25 de agosto de 2025 (WAM) — O xeique Sultan bin Mohammed Al Qasimi, membro do Conselho Supremo e governante de Sharjah, anunciou planos para registrar o Forte Al-Hosn, localizado em Dibba Al Hisn, na lista de patrimônio mundial da Unesco, após a conclusão de seu processo de desenvolvimento.

A iniciativa reflete o compromisso de Sharjah com a preservação do patrimônio histórico, cultural e humano, além de valorizar sítios arqueológicos que ajudam a redefinir a história da presença humana na região.

O xeique Sultan bin Mohammed Al Qasimi descreveu a estrutura do Forte Al-Hosn, que conta com três andares interligados, datados de diferentes períodos — Hermiz, português e Al Qawasim. Essas áreas foram preservadas sob uma cobertura protetora que protege tanto os artefatos quanto os visitantes do sol e da chuva, destacando o cuidado meticuloso na conservação do patrimônio.

Durante uma ligação ao programa “Direct Line”, transmitido pela Sharjah Broadcasting Authority (SBA, na sigla em inglês), o governante de Sharjah também revelou planos para restaurar um forte abandonado em Dibba Al Hisn e transformá-lo em sítio de patrimônio acessível ao público. A restauração, somada à preservação de mercados e casas tradicionais ao redor, aumentará o valor histórico da cidade e trará benefícios à comunidade local.