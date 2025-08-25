Ministro Shakhboot bin Nahyan destaca importância de visita de presidente do país a Angola

ABU DHABI, 25 de agosto de 2025 (WAM) — Shakhboot bin Nahyan Al Nahyan, ministro de Estado dos Emirados Árabes Unidos, declarou que a histórica visita do presidente xeique Mohamed bin Zayed Al Nahyan a Angola reflete a visão firme dos Emirados Árabes Unidos de construir parcerias estratégicas sólidas com a África, baseadas em amizade duradoura, respeito mútuo e esforços conjuntos para alcançar um futuro mais próspero.

“As relações entre os Emirados Árabes Unidos e o continente africano se aprofundaram significativamente, transformando-se em um modelo de cooperação construtiva em setores-chave como energia sustentável, segurança alimentar, infraestrutura, educação, transformação digital e saúde. Por meio de investimentos e projetos estratégicos, os Emirados seguem apoiando o caminho do desenvolvimento da África”, disse.

O ministro acrescentou que a visita de Mohamed bin Zayed a Angola destaca os laços profundos entre os dois países e que, ao coincidir com a presidência de Angola na União Africana (UA), a ocasião abre importantes oportunidades de cooperação em áreas prioritárias comuns. “Valorizamos o papel de destaque de Angola como voz global da África, seja por meio da UA, do G20 ou de outros fóruns e plataformas internacionais, e temos orgulho da parceria estreita que nos une na promoção do papel do continente africano no cenário internacional”, destacou.

Shakhboot concluiu dizendo que a visita histórica representa um marco decisivo no fortalecimento das relações bilaterais. E que reafirma o compromisso contínuo dos Emirados Árabes Unidos com o desenvolvimento sustentável da África, além de ampliar a cooperação em todos os setores para atender às aspirações de crescimento e prosperidade dos nossos dois países.