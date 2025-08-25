Liga Árabe condena ataques israelenses contínuos à Faixa de Gaza

CAIRO, 25 de agosto de 2025 (WAM) — O secretário-geral da Liga Árabe, Ahmed Aboul Gheit, condenou veementemente os ataques israelenses contínuos contra a Faixa de Gaza.
Em comunicado, Aboul Gheit afirmou que o massacre que atingiu o Complexo Médico Nasser, deixando 20 mortos, entre eles cinco jornalistas, representa mais um capítulo de uma série de crimes deliberados contra civis.
O secretário-geral destacou que mais de 12 jornalistas foram assassinados nas últimas duas semanas e que o número de profissionais de imprensa mortos ou feridos já ultrapassa centenas desde o início da guerra. Aboul Gheit enfatizou que Israel busca apagar a verdade e silenciar todas as vozes livres que relatam as atrocidades cometidas em Gaza.
O secretário-geral pediu à comunidade internacional que “rompa o silêncio global” diante dos crimes contínuos, observando que apenas nas últimas 24 horas foram registradas 11 mortes por fome e desnutrição.