Navio Humanitário dos Emirados inicia carregamento de ajuda para Gaza

ABU DHABI, 26 de agosto de 2025 (WAM) — O carregamento do Navio Humanitário Hamdan 9 começou nesta terça-feira (26/08) no Porto de Khalifa (KEZAD), em Abu Dhabi. Após a conclusão do processo, a embarcação seguirá para o Porto de Al Arish, no Egito, para entregar a carga, que será posteriormente transportada para a Faixa de Gaza, como parte dos esforços humanitários contínuos dos Emirados Árabes Unidos no âmbito da Operação Chivalrous Knight 3.

A embarcação transporta sete mil toneladas, com o objetivo de aliviar o sofrimento da população civil de Gaza e fornecer suprimentos essenciais diante das difíceis condições enfrentadas. O envio inclui uma ampla variedade de itens alimentares, pacotes de refeições prontas, insumos para cozinhas comunitárias, cinco ambulâncias e recursos adicionais para apoiar o setor de saúde.

Essa iniciativa humanitária urgente segue as diretrizes de Hamdan bin Zayed Al Nahyan, representante do governante na Região de Al Dhafra e presidente do Crescente Vermelho dos Emirados (ERC, na sigla em inglês), para apoiar o povo palestino.

A ação reflete a abordagem humanitária consistente dos Emirados Árabes Unidos de prestar assistência a quem precisa e reforça o compromisso do país com os esforços de ajuda em cooperação com suas instituições beneficentes e humanitárias.