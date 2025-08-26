Space42 firma acordo com Angola para cooperação em tecnologia espacial e inteligência artificial

LUANDA, Angola, 26 de agosto de 2025 (WAM) — A Space42, empresa dos Emirados Árabes Unidos especializada em tecnologias espaciais e inteligência artificial, assinou um memorando de entendimento (MoU, na sigla em inglês) com o Serviço de Inteligência e Segurança Militar de Angola (SISM), estabelecendo uma parceria estratégica de cinco anos.

O acordo prevê cooperação tecnológica avançada em diversas áreas, incluindo comunicações via satélite, observação da Terra, inteligência artificial, plataformas de alta altitude (HAPS), drones para segurança nacional, soluções de controle de fronteiras e o desenvolvimento de centros de comando e controle. A assinatura ocorreu em Luanda, na presença de Sulaiman Al Ali, diretor comercial da Space42, e de altos oficiais militares angolanos.

Segundo a empresa, a parceria fortalece a atuação da Space42 em Angola, onde a companhia já oferece 100% de cobertura nacional por meio do serviço de banda larga via satélite YahClick. O acordo também prevê a ampliação das soluções oferecidas com o futuro lançamento do satélite Thuraya-4, demonstrando o compromisso de longo prazo da empresa com o mercado angolano.

“Estamos extremamente entusiasmados com esta parceria e com o que ela representa para Angola”, disse Sulaiman Al Ali, diretor comercial da Space42. “Depois de anos atendendo o povo angolano com nossos serviços de satélite, este memorando de entendimento representa uma evolução natural do nosso compromisso com o país. Quando o general João Pereira Massano e sua equipe nos visitaram nos Emirados Árabes Unidos, percebemos o genuíno interesse deles em como nossas soluções de tecnologia espacial e inteligência artificial poderiam fazer uma diferença real — não apenas para a segurança nacional, mas também para a vida cotidiana das pessoas e comunidades de Angola. Esta colaboração se baseia em uma relação de longa data e representa uma oportunidade de criar algo verdadeiramente significativo em conjunto.”

O acordo é resultado direto de reuniões de alto nível realizadas recentemente nos Emirados Árabes Unidos entre o general João Pereira Massano, chefe do Serviço de Inteligência e Segurança Militar de Angola, e a equipe executiva da Space42. Durante esses encontros, a empresa realizou uma série de demonstrações ao vivo e apresentações detalhadas de seus produtos, exibindo suas capacidades avançadas em inteligência baseada no espaço e soluções impulsionadas por inteligência artificial.

As apresentações técnicas despertaram grande interesse da delegação angolana e abriram caminho para a colaboração mais profunda agora formalizada por meio do memorando.

Pelos termos do acordo, as duas partes desenvolverão e implementarão soluções conjuntas em áreas prioritárias, incluindo sistemas avançados de comunicação via satélite, imagens de alta resolução para observação da Terra, soluções baseadas em inteligência artificial para análise e processamento automatizado de dados, plataformas de alta altitude para comunicações e monitoramento terrestre, drones para segurança nacional, tecnologias integradas para controle de fronteiras e o desenvolvimento de um centro de comando e controle para operações estratégicas.

O memorando representa a continuidade da expansão da Space42 na África e demonstra o compromisso da empresa em apoiar governos com tecnologias espaciais avançadas e soluções de inteligência artificial, consolidando sua presença no continente e fortalecendo a cooperação com Angola.