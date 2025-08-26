Autoridade de Medicamentos dos Emirados aprova primeiro tratamento oral do mundo para forma progressiva de esclerose múltipla

ABU DHABI, 26 de agosto de 2025 (WAM) — A Autoridade de Medicamentos dos Emirados anunciou a aprovação do Tolebrutinib como o primeiro tratamento oral do mundo para a esclerose múltipla secundária progressiva não reincidente (SPMS, na sigla em inglês).

O avanço evidencia o compromisso do país em oferecer soluções terapêuticas de ponta, baseadas em evidências científicas, que melhorem a qualidade de vida dos pacientes e acompanhem os avanços da medicina global.

A aprovação foi concedida com base em estudo científico conduzido em parceria com a Sociedade Nacional de Esclerose Múltipla. O Tolebrutinib é atualmente o único medicamento capaz de retardar a progressão da incapacidade independentemente de surtos da doença, representando uma inovação significativa no tratamento da SPMS.

O Tolebrutinib foi desenvolvido como um inibidor oral que atua sobre células do sistema imunológico no sistema nervoso central, em especial linfócitos B e microglias, considerados fundamentais na evolução da doença. Ao combater a neuroinflamação crônica, o medicamento oferece uma abordagem inédita ao tratar a causa subjacente da progressão da incapacidade, algo que terapias anteriores não haviam alcançado.

A diretora-geral da Autoridade de Medicamentos dos Emirados, Dra. Fatima Al Kaabi, destacou que a aprovação reflete o sucesso das políticas proativas do país ao criar um ecossistema regulatório flexível, que favorece a inovação e acelera o acesso a tratamentos avançados. “A aprovação do Tolebrutinib representa um passo transformador no enfrentamento de uma das doenças neurológicas mais complexas. Ela demonstra nosso compromisso em agilizar o acesso a terapias inovadoras que fazem diferença real na vida dos pacientes. Estamos empenhados em adotar uma abordagem visionária, baseada em inovação e parcerias globais, para garantir opções de tratamento seguras, eficazes e alinhadas aos mais altos padrões internacionais”, afirmou.

A diretora ressaltou que essa aprovação é fruto de uma colaboração internacional estratégica entre a Autoridade de Medicamentos dos Emirados e instituições científicas globais, o que permitiu agilizar processos regulatórios em áreas de alta demanda médica. “Essa conquista reafirma a preparação do nosso sistema de saúde para acompanhar os rápidos avanços científicos e oferecer tratamentos de alta qualidade que melhorem a qualidade de vida e reforcem a segurança sanitária nacional”, disse.

A parceria com a Sociedade Nacional de Esclerose Múltipla marca um momento decisivo para o desenvolvimento de terapias direcionadas, culminando na autorização do primeiro medicamento que atua diretamente sobre os mecanismos de progressão da incapacidade, de forma independente dos surtos da doença.

O resultado reforça a liderança dos Emirados Árabes Unidos na aceleração do acesso a inovações científicas e demonstra o comprometimento da Autoridade de Medicamentos com a melhoria dos desfechos clínicos e a expansão do acesso a tratamentos baseados em evidências.