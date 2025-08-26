União Geral das Mulheres assina memorando de entendimento com o Ministério da Ação Social, Família e Promoção da Mulher de Angola

LUANDA, 26 de agosto de 2025 (WAM) — Na presença do presidente dos Emirados Árabes Unidos, xeique Mohamed bin Zayed Al Nahyan, e do presidente da República de Angola, João Lourenço, a União Geral das Mulheres (UGM) assinou um memorando de entendimento (MoU) com o Ministério da Ação Social, Família e Promoção da Mulher (MASFAMU) de Angola. O acordo foi firmado durante a visita de Estado de Mohamed bin Zayed a Luanda e reflete a força da parceria estratégica entre os dois países.

O documento foi assinado por Ana Paula do Sacramento Neto, ministra da Ação Social, Família e Promoção da Mulher de Angola, e por Noura Khalifa Al Suwaidi, secretária-geral da União Geral das Mulheres. O objetivo é ampliar a cooperação bilateral por meio do lançamento de programas e projetos conjuntos nas áreas de educação, ciência, economia, saúde e meio ambiente. O memorando também prevê iniciativas de apoio ao bem-estar econômico das mulheres, além do intercâmbio de ideias e experiências em programas de capacitação profissional, abrindo novos horizontes para que elas possam se destacar e assumir funções de liderança no mercado de trabalho.

Na ocasião, Al Suwaidi afirmou que a assinatura do memorando está em consonância com as diretrizes da liderança do país e de Sua Alteza Sheikha Fatima bint Mubarak, a Mãe da Nação, presidente da União Geral das Mulheres, do Conselho Supremo para a Maternidade e a Infância e presidente suprema da Fundação para o Desenvolvimento da Família.

“Essas diretrizes têm como objetivo reforçar o apoio e o empoderamento das mulheres, tanto no plano local quanto no internacional, e ampliar a cooperação com países amigos”, disse Al Suwaidi.

Ela destacou ainda que essa cooperação conjunta reflete o compromisso dos Emirados em promover o papel das mulheres em nível global, consolidando sua posição como parceiras essenciais no desenvolvimento e como modelo inspirador de influência e criatividade.