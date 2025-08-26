EAU realizam 81º lançamento aéreo de ajuda sobre a Faixa de Gaza

GAZA, 26 de agosto de 2025 (WAM) — Os Emirados Árabes Unidos continuam a prestar apoio humanitário ao povo palestino na Faixa de Gaza, realizando nesta terça-feira o 81º lançamento aéreo de ajuda no âmbito da Operação Pássaros da Bondade, em cooperação com o a Jordânia e com a participação da Alemanha e da Indonésia.

O carregamento incluiu quantidades de suprimentos alimentares essenciais, preparados com o apoio de instituições e organizações beneficentes emiradenses, para atender às necessidades da população diante das graves condições humanitárias na Faixa de Gaza.

Com essa entrega, o total de ajuda lançada por via aérea no âmbito da operação ultrapassou 4.076 toneladas de alimentos e outros itens essenciais, reafirmando o compromisso firme dos Emirados em apoiar o povo palestino e fortalecer sua resiliência.

Essas iniciativas ressaltam o papel de vanguarda dos Emirados nos esforços internacionais de ajuda humanitária, mobilizando a cooperação regional e global e reforçando a tradição do país de solidariedade para aliviar o sofrimento das populações afetadas por crises.