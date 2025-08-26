Presidente da União das Mulheres Palestinas: apoio dos EAU fortalece a resiliência das mulheres palestinas

CAIRO, 26 de agosto de 2025 (WAM) — Amal Al-Agha, presidente da União das Mulheres Palestinas no Cairo, elogiou os Emirados Árabes Unidos e a União Geral das Mulheres pelo apoio essencial dado às mulheres palestinas. Ela destacou que a ajuda humanitária e alimentar contínua tem sido fundamental para que as palestinas consigam resistir e enfrentar os desafios permanentes em Gaza.

Em entrevista à agência WAM, Al-Agha ressaltou o apoio constante dos Emirados a organizações de caridade voltadas para questões femininas, bem como a mulheres chefes de família e estudantes. Ela descreveu os esforços da União Geral das Mulheres como um exemplo de solidariedade árabe, em especial por seu papel no apoio a associações femininas palestinas e a programas de desenvolvimento.

Al-Agha também mencionou as contribuições dos Emirados em Gaza por meio das iniciativas “Chivalrous Knight” e “Pássaros da Bondade”, que incluem a criação de hospitais de campanha, campanhas de vacinação e fornecimento contínuo de ajuda alimentar. Ela ainda reconheceu a participação dos Emirados em um projeto conjunto com o Egito para garantir água potável às áreas afetadas.

A dirigente concluiu manifestando sincero agradecimento pelo apoio contínuo dos Emirados e elogiou o Egito por facilitar a entrada de ajuda humanitária na Faixa de Gaza.