Dubai Future Foundation e Amazon lançam programa da economia sob demanda no âmbito do ‘Sandbox Dubai’

DUBAI, 27 de agosto de 2025 (WAM) — A Dubai Future Foundation e a Amazon Emirados Árabes Unidos anunciaram o lançamento de um programa inovador que permitirá que indivíduos participem da economia sob demanda entregando pacotes da Amazon a pé diretamente aos clientes.

A iniciativa segue o acordo da Amazon para integrar o Sandbox Dubai, da Dubai Future Foundation, especificamente no setor da economia sob demanda, aprovado pelo xeique Hamdan bin Mohammed bin Rashid Al Maktoum, príncipe-herdeiro de Dubai, vice-primeiro-ministro, ministro da Defesa e presidente do Conselho Curador da fundação.

O programa piloto oferece oportunidades para que indivíduos e pequenos empresários obtenham uma renda adicional e flexível por meio de serviços de entrega a pé, sobretudo em áreas densamente povoadas de Dubai. O modelo também favorece o aproveitamento de horas de trabalho ociosas e possibilita que empresas escalem de forma eficiente, em linha com o compromisso de Dubai de adotar práticas pioneiras.

Além disso, a proposta deve reduzir a dependência de veículos de entrega, ajudando a aliviar o tráfego e diminuir emissões de carbono, em consonância com os objetivos de sustentabilidade do emirado.

Ronaldo Mouchawar, vice-presidente da Amazon para Oriente Médio, África e Turquia, afirmou:

“Estamos entusiasmados em firmar esta parceria com a Dubai Future Foundation, dentro da iniciativa Sandbox Dubai, para lançar novos modelos de entrega em Dubai, apoiando a nossa missão de atender clientes com rapidez, conveniência e confiabilidade. Continuamos comprometidos em aproveitar nossa experiência global, escala e tecnologia para criar novas possibilidades que impulsionem a economia sob demanda e o empreendedorismo, além de promover o crescimento econômico por meio de maior flexibilidade para pessoas e empresas. Esta colaboração é prova do poder das parcerias público-privadas em destravar soluções transformadoras que acelerarão a economia digital de Dubai.”

Khalfan Belhoul, CEO da Dubai Future Foundation, destacou que a cooperação com a Amazon está inserida na estratégia de colaboração entre os setores público e privado para desenvolver o ambiente regulatório de apoio à inovação em Dubai e nos Emirados, lançando projetos-piloto pioneiros que beneficiam a sociedade e reforçam a competitividade econômica e a preparação para o futuro.

O Sandbox Dubai é um dos projetos de transformação mais importantes da Agenda Econômica de Dubai (D33), que busca dobrar o tamanho da economia do emirado na próxima década e consolidar sua posição entre as três principais cidades econômicas do mundo.

A plataforma Sandbox oferece um ambiente realista e seguro para que inovadores testem e desenvolvam modelos de negócios, produtos e serviços prontos para o mercado, com orientação especializada e supervisão regulatória flexível. Isso ajuda a superar desafios, acelerar a entrada no mercado e transformar Dubai em um hub global de inovação, fornecendo dados concretos que permitem a formulação de políticas públicas baseadas em evidências.