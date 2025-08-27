Acordo Abrangente de Parceria Econômica entre EAU e Nova Zelândia entra em vigor

ABU DHABI, 27 de agosto de 2025 (WAM) — O Acordo Abrangente de Parceria Econômica (CEPA, na sigla em inglês) entre os Emirados Árabes Unidos e a Nova Zelândia entrou oficialmente em vigor, marcando um avanço significativo nas relações comerciais e de investimento entre os dois países. Assinado em janeiro de 2025, o acordo estabelece uma base sólida para ampliar a cooperação econômica em diversos setores.

A expectativa é que o CEPA eleve o comércio bilateral anual para mais de US$ 5 bilhões até 2032, um salto expressivo em relação à média atual de US$ 1,5 bilhão registrada entre 2019 e 2023. O acordo prevê a eliminação ou redução de tarifas, a simplificação de procedimentos aduaneiros e o estímulo à cooperação do setor privado. Trata-se do primeiro acordo comercial da Nova Zelândia com uma nação do Oriente Médio, um passo crucial para fortalecer laços econômicos na região.

O ministro do Comércio Exterior, Thani bin Ahmed Al Zeyoudi, afirmou: “A ratificação do CEPA entre Emirados Árabes Unidos e Nova Zelândia representa um marco histórico em nossa parceria econômica, promovendo inovação e crescimento sustentável em benefício mútuo. Este acordo não apenas reforça nossas relações comerciais, como também abre novas oportunidades de investimento e de cooperação do setor privado em áreas estratégicas, como produção de alimentos, educação, energia renovável e tecnologias avançadas.”

O ministro de Comércio e Investimento da Nova Zelândia, Todd McClay, declarou: “Este acordo marca um momento transformador na história comercial da Nova Zelândia. O CEPA com os Emirados Árabes Unidos não apenas abre portas para nossos exportadores e investidores, como também reflete nosso compromisso conjunto com o crescimento. Estamos ansiosos para aprofundar a parceria em setores essenciais para nossos povos — de alimentos e energia à inovação e educação.”

Pelo CEPA, a Nova Zelândia concederá acesso 100% livre de tarifas a importações oriundas dos Emirados, enquanto os Emirados concederão isenção tarifária a 98,5% dos produtos neozelandeses. O acordo reflete o compromisso de ambos os países em fortalecer sua relação econômica e maximizar benefícios mútuos.

O programa de acordos CEPA dos Emirados é parte central da estratégia nacional de comércio exterior, que busca atingir US$ 1 trilhão em valor total de comércio até 2031 e dobrar o tamanho da economia para superar US$ 800 bilhões no mesmo período. Desde o lançamento em setembro de 2021, o programa já concluiu acordos com 28 países, ampliando as relações comerciais e o acesso de empresas emiradenses a mercados que abrangem quase um quarto da população mundial.