Xeique de Umm Al Qaiwain recebe ministra da Educação

UMM AL QAIWAIN, 27 de agosto de 2025 (WAM) — O xeique Saud bin Rashid Al Mu’alla, membro do Conselho Supremo e governante de Umm Al Qaiwain, recebeu,no Palácio Emiri, Sarah bint Yousif Al Amiri, ministra da Educação.

O encontro contou com a presença do xeique Rashid bin Saud bin Rashid Al Mu’alla, príncipe-herdeiro de Umm Al Qaiwain, e do xeique Ahmed bin Saud bin Rashid Al Mu’alla, vice-governante do emirado.

Durante a reunião, Sarah Al Amiri apresentou ao xeique Saud as últimas atualizações do Ministério da Educação no início do ano letivo 2025-2026.

O governante de Umm Al Qaiwain destacou que a liderança do país dá grande importância à educação em todas as etapas, refletindo os esforços contínuos para elevar a qualidade do ensino e preparar gerações capacitadas para enfrentar os desafios do futuro com conhecimento e ciência, contribuindo assim para o desenvolvimento e o progresso da nação.

O xeique Saud bin Rashid Al Mu’alla elogiou os esforços do Ministério da Educação para fortalecer o processo educacional e elevar seus padrões. Ele também ressaltou o papel fundamental de professores, equipes pedagógicas e administrativas, afirmando que o trabalho conjunto desses profissionais é decisivo para o sucesso do novo ano escolar.

Sarah Al Amiri agradeceu ao governante de Umm Al Qaiwain pelo comprometimento e pelo acompanhamento próximo do setor educacional. Ela destacou o apoio constante às instituições de ensino no emirado e a dedicação em garantir um ambiente de aprendizagem adequado para estudantes e professores. Segundo a ministra, esse suporte reforça a qualidade e a sustentabilidade da educação em Umm Al Qaiwain.

A reunião contou ainda com a presença de xeiques e autoridades locais.