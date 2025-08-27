Embaixador dos Emirados apresenta credenciais como embaixador não residente ao chanceler do Panamá

CIDADE DO PANAMÁ, 27 de agosto de 2025 (WAM) — Mohammed Abdullah bin Khater Al Shamsi, embaixador dos Emirados Árabes Unidos na Colômbia, entregou uma cópia de suas credenciais como embaixador não residente no Panamá a Javier Martínez-Acha Vásquez, ministro das Relações Exteriores do país.

A entrega ocorreu durante uma reunião na sede da chancelaria panamenha, na qual os dois lados revisaram as relações bilaterais e discutiram formas de ampliar a cooperação em diversas áreas de interesse comum.

Al Shamsi afirmou ter a expectativa de fortalecer os laços entre os Emirados Árabes Unidos e o Panamá, reiterando o compromisso de seu país em avançar na cooperação em múltiplos setores, de modo a beneficiar ambas as partes.

Por sua vez, o chanceler panamenho desejou sucesso a Al Shamsi no desempenho de suas funções e destacou a disposição do Panamá em ampliar suas relações com os Emirados Árabes Unidos em todas as áreas.