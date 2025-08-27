Príncipe-herdeiro de Ajman recebe chefe do Conselho de Cibersegurança dos Emirados Árabes Unidos

AJMAN, 27 de agosto de 2025 (WAM) — O xeique Ammar bin Humaid Al Nuaimi, príncipe-herdeiro de Ajman e presidente do Conselho Executivo do emirado, recebeu, no Palácio do Governante, o dr. Mohammed Al Kuwaiti, chefe de Cibersegurança do governo dos Emirados Árabes Unidos no Conselho de Cibersegurança, e a dra. Ohoud Shehail, diretora-geral do Departamento Digital de Ajman e integrante do conselho.

A reunião contou com a presença de vários xeiques e autoridades locais. Durante o encontro, foram discutidas formas de aprimorar a infraestrutura digital e reforçar a segurança cibernética em linha com as prioridades nacionais.

O príncipe-herdeiro elogiou o papel do Conselho de Cibersegurança dos Emirados no enfrentamento de ameaças digitais, na proteção do ecossistema digital do país e no fortalecimento da posição internacional dos Emirados. Ele destacou que a segurança cibernética é pilar fundamental para uma economia digital sustentável e essencial para garantir a estabilidade econômica e social em meio à rápida transformação digital.

O xeique Ammar reafirmou o compromisso do governo de Ajman em apoiar iniciativas para desenvolver as competências e habilidades dos quadros nacionais na área de cibersegurança. Também ressaltou os esforços do emirado em adotar as melhores práticas globais e ampliar a cooperação nacional e internacional para garantir um ambiente digital seguro, capaz de sustentar o desenvolvimento sustentável e aumentar a confiança de investidores.

O encontro abordou ainda o desenvolvimento da infraestrutura digital e da computação em nuvem, bem como o papel dessas tecnologias no avanço de setores vitais e na melhoria dos serviços digitais do governo.

Al Kuwaiti afirmou que a transformação digital deixou de ser apenas uma opção tecnológica e tornou-se um pilar central para que instituições aproveitem as oportunidades da tecnologia moderna. Ele destacou que a computação em nuvem é elemento fundamental desse processo, devido à sua capacidade avançada de armazenar, gerenciar e analisar dados, o que aumenta a eficiência operacional, reduz custos e amplia a flexibilidade dos serviços governamentais, abrindo caminho para soluções inovadoras que atendam às necessidades da população e às aspirações futuras.

A dra. Ohoud Shehail acrescentou que o investimento em soluções digitais e em inteligência artificial é peça-chave para consolidar Ajman entre as principais cidades inteligentes. Segundo ela, esses investimentos elevam a eficiência e a sustentabilidade dos serviços públicos, em consonância com a visão dos Emirados Árabes Unidos de construir um futuro digital mais seguro e inovador.