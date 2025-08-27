Emirados assinam acordo para criar Conselho Empresarial Emirados–Angola e fortalecer parceria econômica

LUANDA, 27 de agosto de 2025 (WAM) — A Federação das Câmaras de Comércio e Indústria dos Emirados Árabes Unidos assinou um memorando de entendimento com a Câmara de Comércio e Indústria de Angola (CCIA) para estabelecer o Conselho Empresarial Emirados–Angola, em um movimento estratégico para fortalecer as relações econômicas bilaterais e ampliar as oportunidades de investimento.

O acordo foi firmado durante a visita oficial de uma delegação econômica de alto nível dos Emirados à capital angolana, Luanda. O documento foi assinado por Abdallah Sultan Al Owais, vice-presidente da Federação das Câmaras de Comércio e Indústria dos Emirados e presidente da Câmara de Comércio e Indústria de Sharjah (SCCI, na sigla em inglês), e por Vicente Soares, presidente da Câmara de Comércio e Indústria de Angola. A cerimônia de assinatura contou com a presença de autoridades seniores e representantes do setor empresarial dos dois países.

Em seu discurso, Abdallah Sultan Al Owais afirmou que a criação do Conselho Empresarial Emirados–Angola representa um marco importante e estabelece uma plataforma essencial para aprofundar as relações bilaterais, que continuam avançando rapidamente em diversos setores. “Nosso objetivo com este conselho é gerar oportunidades concretas e promissoras para as empresas de ambos os mercados, aproveitando o pleno apoio oferecido pela Federação das Câmaras dos Emirados e pela Câmara de Comércio e Indústria de Angola”, destacou Al Owais.

Ele acrescentou que o Conselho Empresarial adotará uma abordagem estruturada para lançar programas comerciais e promocionais nos setores econômicos prioritários definidos pela agenda de cooperação conjunta.

Al Owais ressaltou ainda que o conselho será uma plataforma eficiente para empreendedores e investidores apresentarem seus projetos, firmarem parcerias comerciais e de investimento sustentáveis e explorarem novas áreas de cooperação com alto potencial de crescimento.

O lado angolano destacou a importância da criação do conselho conjunto, considerando-o um mecanismo essencial para transformar interesses comuns em iniciativas concretas.

A comunidade empresarial de Angola manifestou seu compromisso com o desenvolvimento de parcerias estratégicas no âmbito do conselho, visando intensificar o diálogo econômico, aproximar os setores empresariais e trocar informações sobre oportunidades emergentes e mercados em expansão nos dois países.

De acordo com o memorando, o Conselho Empresarial Emirados–Angola será responsável por facilitar a interação contínua entre as comunidades empresariais, promovendo a troca de conhecimentos sobre oportunidades de comércio e investimento, além de compartilhar informações sobre os marcos regulatórios relevantes.

O acordo também prevê a organização de exposições, conferências e missões comerciais conjuntas, com o objetivo de impulsionar os interesses econômicos compartilhados e consolidar o papel do conselho como plataforma central de cooperação empresarial entre os Emirados e Angola.