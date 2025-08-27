Sharjah: Festival Al Maleh e da Pesca começa nesta quinta-feira em Dibba Al Hisn

SHARJAH, 27 de agosto de 2025 (WAM) — A 12ª edição do Festival Al Maleh e da Pesca será oficialmente inaugurada nesta quinta-feira (28/08), em Dibba Al Hisn. O evento, organizado pela Câmara de Comércio e Indústria de Sharjah (SCCI, na sigla em inglês) em cooperação com a Prefeitura de Dibba Al Hisn, terá duração de quatro dias, terminando em 31 de agosto, e acontecerá na Ilha Al Hisn.

O festival reúne órgãos governamentais, empresas privadas, varejistas e famílias locais envolvidas na produção de Al Maleh (peixe salgado), com o objetivo de valorizar a importância econômica e cultural da pesca marítima e preservar os ofícios tradicionais e as indústrias baseadas no patrimônio marítimo dos Emirados Árabes Unidos.

A edição deste ano conta com forte participação de órgãos públicos ligados ao setor marítimo, principais empresas privadas e produtores locais de Al Maleh. O evento também apoia famílias empreendedoras, reforçando a iniciativa “Ano da Comunidade 2025”, promovida pelos Emirados, que busca estimular a colaboração entre os setores público e privado e incentivar o engajamento comunitário.

O festival desempenha um papel central na preservação das tradições marítimas dos antepassados dos Emirados, ao transmitir conhecimentos e habilidades para as novas gerações. Durante o evento, são apresentadas práticas tradicionais como pesca, salga, conservação e produção de Al Maleh, apoiando a continuidade das indústrias patrimoniais dentro da cadeia nacional de valor alimentar.

Além de sua dimensão cultural, o festival atua como catalisador econômico ao estimular pequenas e médias empresas, incentivar parcerias entre artesãos tradicionais e negócios modernos e impulsionar o turismo e o comércio local na Região Leste de Sharjah.

O evento também destaca o papel de liderança de Sharjah na promoção de indústrias tradicionais ligadas à segurança alimentar, geração de empregos e inovação na produção de alimentos derivados da pesca. Para a Câmara de Comércio de Sharjah, o festival integra a estratégia de unir atividades comerciais ao desenvolvimento comunitário em todo o emirado. Ao conectar o patrimônio tradicional com oportunidades econômicas futuras, o evento se consolida como modelo de crescimento sustentável baseado na identidade cultural.

Entre as principais atrações estão o “Mercado Al Maleh”, que exibe produtos salgados de alta qualidade, além de exposições de produtos agrícolas, equipamentos de pesca modernos, motores e embarcações. Os visitantes também poderão aproveitar uma área gastronômica com pratos tradicionais autênticos da culinária do país.