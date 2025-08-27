FAO celebra Dia da Mulher Emiradense

ABU DHABI, 27 de agosto de 2025 (WAM) — A Organização das Nações Unidas para a Alimentação e Agricultura (FAO, na sigla em inglês) se une aos Emirados Árabes Unidos na comemoração do Dia da Mulher dos Emirados, que neste ano coincide com o 50º aniversário da União Geral das Mulheres (GWU, na sigla em inglês), sob a liderança visionária da xeica Fatima bint Mubarak, conhecida como a “Mãe da Nação”, presidente da GWU, do Conselho Supremo para a Maternidade e Infância e presidente do Conselho de Desenvolvimento da Família.

A data serve como plataforma para reconhecer o papel fundamental desempenhado pelas mulheres emiradenses no avanço do desenvolvimento nacional, com destaque para a agricultura e a segurança alimentar. Nesse contexto, a FAO elogiou os esforços contínuos dos Emirados para empoderar mulheres e ampliar sua participação nos setores de alimentos e agricultura.

Em parceria com o Ministério da Mudança Climática e Meio Ambiente (MOCCAE), a FAO apoiou a criação da primeira Escola de Campo para Agricultoras (FFS) dos Emirados, inaugurada durante a temporada de tâmaras de 2024.

A escola, implementada em Abu Samra, Al Ain, reuniu oito agricultoras do país, todas donas e gestoras de suas propriedades, para um programa de aprendizado prático ao longo de toda a temporada, com foco no cultivo sustentável de tamareiras e no manejo integrado de pragas, com ênfase especial no gorgulho-vermelho-das-tâmaras.

O programa criou um espaço exclusivo para que as mulheres trocassem conhecimentos, aplicassem boas práticas agrícolas e fortalecessem seu papel nos sistemas locais de produção de alimentos. Sob a facilitação da FAO e de especialistas nacionais, o treinamento foi baseado na aprendizagem participativa em campo, princípio central da metodologia da FFS em todo o mundo.

Dr. Ahmad Mukhtar, representante regional da FAO para o Oriente Médio e Norte da África, destacou o papel essencial das mulheres do país na transformação da agricultura: “O papel pioneiro das mulheres emiradenses no setor agrícola é um modelo verdadeiramente inspirador. Ao investir em suas habilidades, conhecimentos e liderança, não apenas promovemos inovação e resiliência nos nossos sistemas alimentares, mas também lançamos as bases para um futuro sustentável e próspero. Suas contribuições exemplificam como o empoderamento feminino se conecta diretamente aos objetivos mais amplos de desenvolvimento sustentável, impulsionando o progresso de comunidades e nações”, disse.