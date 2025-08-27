Primeiro-ministro do Egito: Relações Egito–Emirados são modelo de cooperação árabe e apoio a questões regionais

CAIRO, 27 de agosto de 2025 (WAM) — O primeiro-ministro do Egito, Mostafa Madbouli, afirmou que a visita do presidente dos Emirados Árabes Unidos, Mohamed bin Zayed Al Nahyan, ao Egito e seu encontro com o presidente Abdel Fattah El-Sisi refletem a profundidade da parceria estratégica entre os dois países e a força dos laços fraternais que os unem.

Madbouli destacou que as relações entre Egito e Emirados representam um modelo de cooperação árabe e de apoio a questões regionais, ressaltando o compromisso do governo egípcio em aprofundá-las e fortalecer a parceria estratégica de forma a atender às aspirações dos dois povos.

No início da reunião semanal do gabinete egípcio, realizada na sede do governo em Nova Alamein, o primeiro-ministro afirmou que a visita reforça a importância da coordenação conjunta entre Cairo e Abu Dhabi em temas prioritários, entre eles os assuntos árabes, a situação na Faixa de Gaza e os esforços para alcançar a estabilidade regional.

Madbouli ressaltou que a visita evidencia o empenho dos dois líderes em manter consultas contínuas e coordenação direta sobre questões regionais e internacionais, de forma a proteger os interesses dos dois povos e fortalecer a segurança e a estabilidade na região.

Ele acrescentou que a cooperação entre Egito e Emirados continua avançando em áreas vitais, como energia, investimentos e desenvolvimento econômico, e destacou o trabalho conjunto para ampliar essas parcerias de modo a atender aos interesses comuns e apoiar os planos de desenvolvimento sustentável em toda a região.