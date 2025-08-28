Entidade Nacional de Direitos Humanos e Rede Árabe discutem fortalecimento da cooperação conjunta

ABU DHABI, 28 de agosto de 2025 (WAM) – A Entidade Nacional de Direitos Humanos dos Emirados Árabes Unidos (NHRI, na sigla em inglês) recebeu uma delegação da Rede Árabe de Instituições Nacionais de Direitos Humanos, com sede em Doha, liderada por Sultan bin Hassan Al Jamali, secretário-geral da entidade. A visita fez parte dos esforços contínuos para fortalecer a cooperação e o intercâmbio de experiências entre as duas instituições.

Na ocasião, Maqsoud Kruse, presidente da NHRI, afirmou: “Esta visita representa um passo importante para o fortalecimento da cooperação e da complementaridade entre as instituições nacionais de direitos humanos na região. Ela promove o intercâmbio de boas práticas e a harmonização de esforços conjuntos na proteção dos direitos e na promoção da dignidade humana."

Seguiu dizendo que, na NHRI, "acreditamos firmemente que o fortalecimento da cooperação e da coordenação regional é um dos pilares fundamentais para alcançar o desenvolvimento sustentável e consolidar os princípios de justiça e igualdade.”

A visita reflete o compromisso da NHRI com a construção de pontes de cooperação com instituições regionais, incentivando o compartilhamento de conhecimentos e experiências, além de reforçar seu papel na promoção dos princípios dos direitos humanos e no apoio aos esforços coletivos árabes nesse campo.