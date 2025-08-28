Dubai Airshow 2025 acelerará agenda da mobilidade aérea avançada

DUBAI, 28 de agosto de 2025 (WAM) – Sob o patrocínio de Mohammed bin Rashid Al Maktoum, vice-presidente, primeiro-ministro e governante de Dubai, o Dubai Airshow 2025 promete colocar a Mobilidade Aérea Avançada (AAM, na sigla em inglês) no centro das atenções globais, reunindo pioneiros do setor, líderes inovadores e formuladores de políticas públicas em sua maior e mais diversificada edição voltada ao tema até hoje.

Entre os dias 17 e 21 de novembro de 2025, o Dubai World Central (DWC) — sede do evento — será palco para os lançamentos de aeronaves, soluções de infraestrutura e atualizações regulatórias que prometem redefinir o transporte aéreo. A cidade se prepara, inclusive, para estrear seus serviços de táxi voador elétrico já no próximo ano.

O evento contará com mais de 1.500 expositores de todo o mundo, mais de 200 aeronaves em exibição e 12 trilhas de conferências com mais de 350 especialistas.

Em sintonia com o avanço acelerado da indústria, o programa de AAM de 2025 trará revelações inéditas de aeronaves, tecnologias disruptivas e anúncios de políticas públicas, além de painéis e sessões de networking voltadas a transformar essa visão em realidade comercial.

Um dos destaques será o Pavilhão de AAM, que funcionará como um centro de inovação com exibição de eVTOLs (aeronaves elétricas de decolagem e pouso vertical) e drones em escala real, alguns dos quais poderão ser testados fora do pavilhão. Anúncios de peso e a presença de tomadores de decisão globais transformarão o espaço em epicentro da nova era da mobilidade.

No Palco de Mobilidade Aérea, apoiado por empresas como Archer Aviation, Joby Aviation e Inventechs, os líderes da transformação conduzirão os debates. Archer e Joby apresentarão seus novos modelos e estratégias de mercado, enquanto Autocraft, Eanan e WeFly destacarão inovações para a próxima fase de crescimento.

Anthony Khoury, gerente-geral da Joby Aviation nos Emirados, afirmou: “O foco do Dubai Airshow na Mobilidade Aérea Avançada comprova a liderança dos Emirados Árabes Unidos nessa nova era da aviação. A energia e ambição daqui se alinham com os movimentos globais para viabilizar viagens aéreas silenciosas, limpas e rápidas. Estamos orgulhosos de participar deste evento e mostrar nossos avanços rumo à concretização dessa realidade”.

Waleed Alblooshi, diretor de comunicação corporativa da K2, destacou: “Temos orgulho de apresentar nossa inovação em eVTOL por meio da Autocraft, marca dos Emirados com sede em Abu Dhabi. Este é um espaço vital para demonstrar como a mobilidade aérea pode transformar a conexão entre cidades e apoiar as metas de sustentabilidade e inovação dos Emirados”.

Além da exibição do modelo de eVTOL, a empresa apresentará um vertiporto conceito em estilo lounge de primeira classe, reforçando a experiência imersiva do visitante. A K2 planeja produzir seus eVTOLs em escala em Abu Dhabi, criando novos setores industriais, transferindo conhecimento e inspirando talentos emiradenses a liderar os céus do futuro.

O evento também contará com estreantes no setor de AAM, como Sarla Aviation (Índia) e TransFuture Aviation (China), que apoiarão o programa de conferências com foco no progresso regulatório, de infraestrutura e certificação.

O programa será aberto por Saif Mohammed Al-Suwaidi, diretor-geral da Autoridade Geral da Aviação Civil dos Emirados, com a apresentação da estratégia nacional para um espaço aéreo conectado e sustentável. Entre os destaques, estão a palestra de Adam Goldstein, CEO da Archer Aviation, intitulada “State of the Industry: The Archer Vision – Making Air Mobility Real”, além de intervenções de JoeBen Bevirt (Joby Aviation) e Omran Malek, chefe do Cluster SAVI do Escritório de Investimentos de Abu Dhabi (ADIO).

A empresa Skyports, referência global em infraestrutura para vertiportos, também marcará presença no Pavilhão de AAM. Damian Kysely, chefe da Skyports Infrastructure para a Europa, Oriente Médio e África (EMEA), afirmou que os Emirados Árabes Unidos adotaram uma postura de liderança em relação à Mobilidade Aérea Avançada. "Como principal desenvolvedor mundial de infraestrutura de vertiportos, a Skyports vê grande valor em participar do Dubai Airshow. Com nosso primeiro vertiporto comercial — localizado ao lado do Aeroporto Internacional de Dubai — em fase avançada de construção, e com obras prestes a começar em outros três locais da cidade, este evento oferece a plataforma ideal para apresentar nosso ritmo de trabalho e nossa expertise, especialmente neste momento em que buscamos ativar novos projetos de vertiportos em todo o território dos Emirados.”

Damian disse ainda que fazer parte do pavilhão dedicado à Mobilidade Aérea Avançada proporciona à empresa uma vitrine estratégica para mostrar aos participantes internacionais a importância vital da infraestrutura de vertiportos dentro do ecossistema mais amplo da AAM, além de destacar a solidez das nossas parcerias com fabricantes de aeronaves. "Isso comprova por que somos o parceiro de referência mundial em infraestrutura de vertiportos”, completou.