Equipe de resgate dos Emirados conduz 700 lançamentos de água no combate a incêndios florestais na Albânia

TIRANA, 28 de agosto de 2025 (WAM) – Uma equipe dos Emirados Árabes Unidos continua atuando no combate aos incêndios florestais de grandes proporções que atingem diversas regiões da Albânia.

Desde sua chegada ao país, a equipe realizou 28 missões aéreas especializadas com o uso de dois helicópteros Black Hawk. As operações incluíram 700 lançamentos precisos de água sobre focos de incêndio, totalizando mais de 1.298 toneladas utilizadas no esforço de contenção e limitação da propagação das chamas.

Esses esforços excepcionais são realizados apesar de desafios em campo, como as temperaturas extremamente altas e o terreno montanhoso das áreas atingidas. As operações ocorrem em estreita cooperação e coordenação contínua com as autoridades albanesas competentes.

A missão teve início nas florestas de Gramsh, Ballolli, na região costeira de Vlorë e em outros locais, conforme as diretrizes do presidente dos Emirados Árabes Unidos, xeique Mohamed bin Zayed Al Nahyan, de apoiar a Albânia no controle dos incêndios florestais.

Reuniões de coordenação entre a equipe dos Emirados Árabes Unidos e autoridades da Albânia continuam sendo realizadas para desenvolver planos que acelerem o ritmo das operações de combate ao fogo, ao mesmo tempo em que é mantido o monitoramento contínuo das áreas onde os incêndios já foram controlados, a fim de evitar que se reacendam.