Governante de Ras Al Khaimah afirma que educação é pilar fundamental para o desenvolvimento sustentável nos Emirados

RAS AL KHAIMAH, 28 de agosto de 2025 (WAM) – O xeique Saud bin Saqr Al Qasimi, membro do Conselho Supremo e governante de Ras Al Khaimah, afirmou que a educação constitui o alicerce para a continuidade do caminho de desenvolvimento sustentável nos Emirados Árabes Unidos, sendo a base do sucesso futuro e o principal motor para melhorar a qualidade de vida da população e prepará-la para desempenhar um papel ativo na trajetória de progresso do país.

O governante de Ras Al Khaimah destacou que preparar uma geração emiradense educada e bem informada continua sendo uma das maiores prioridades nacionais, por se tratar da força motriz para a construção de um futuro mais promissor. Ele elogiou os esforços do Ministério da Educação e seus planos de desenvolvimento que consolidam a posição dos Emirados entre os países líderes no setor educacional.

As declarações foram dadas durante audiência concedida nesta quinta-feira, no palácio de Saqr bin Mohammed, à ministra da Educação, Sarah Yousef Al Amiri, por ocasião do início do novo ano letivo.

Durante o encontro, o xeique foi informado sobre os programas e iniciativas do Ministério voltados ao aprimoramento do sistema educacional, à modernização dos métodos de ensino e à oferta de um ambiente de aprendizagem integrado que contribua para formar uma geração criativa e apta a acompanhar as exigências do futuro.

O governante enalteceu os esforços contínuos do Ministério da Educação para impulsionar o processo educacional, ressaltando a importância de desenvolver esse setor vital em conformidade com as aspirações e a visão do Estado de figurar entre os melhores países do mundo. Ele também expressou votos de sucesso aos estudantes pelo início do novo ano acadêmico, sublinhando que eles representam a verdadeira riqueza da nação e a base sobre a qual se constrói o futuro. O xeique estendeu ainda seu agradecimento a professores, famílias e equipes escolares pelo papel fundamental na transmissão de valores, consolidação do conhecimento e formação de uma geração criativa que contribua para o progresso e a prosperidade dos Emirados.

Por sua vez, a ministra Sarah Al Amiri expressou gratidão ao xeique Saud bin Saqr Al Qasimi por seu apoio contínuo ao setor educacional e pelo acompanhamento próximo ao progresso da área, o que contribui para a melhoria da qualidade dos resultados e o alcance das metas estratégicas. Ela explicou que o Ministério elaborou planos abrangentes para o início do novo ano letivo, a fim de garantir um começo ideal para os alunos em sua jornada renovada de aprendizado.

Sarah Al Amiri ressaltou ainda que, graças ao apoio e à orientação da liderança dos Emirados, o Ministério segue comprometido com a oferta de uma educação de alta qualidade, alinhada às demandas da era atual e às necessidades do futuro mercado de trabalho, capacitando as novas gerações de acordo com as melhores práticas internacionais. Isso, segundo ela, amplia a competitividade global dos estudantes e assegura a continuidade da liderança dos Emirados em diversos setores.