Hamdan bin Mohammed elogia desempenho excepcional de estudantes e destaca confiança no papel deles na construção do futuro de Dubai

DUBAI, 28 de agosto de 2025 (WAM) — O xeique Hamdan bin Mohammed bin Rashid Al Maktoum, príncipe-herdeiro de Dubai, vice-primeiro-ministro e ministro da Defesa dos Emirados Árabes Unidos, além de presidente do Conselho Executivo de Dubai, parabenizou os melhores alunos do ensino médio do emirado pelo desempenho excepcional ao longo do ano letivo de 2024-2025.

Ao todo, 40 estudantes emiradenses e residentes de escolas públicas e privadas foram reconhecidos pelo Programa de Reconhecimento e Apoio aos Melhores Estudantes de Dubai. Os alunos se destacaram entre os que seguem o currículo do Ministério da Educação dos EAU, bem como os sistemas americano, britânico e de Bacharelado Internacional (IB).

Em mensagens pessoais enviadas aos estudantes, o xeique Hamdan destacou o orgulho pelas conquistas e afirmou que o sucesso deles é motivo de honra para Dubai. Ele os incentivou a seguir se destacando dentro e fora da sala de aula, contribuindo para moldar um futuro mais promissor para o emirado.

O príncipe-herdeiro também parabenizou os pais, ressaltando que as conquistas refletem tanto a dedicação dos jovens quanto o apoio das famílias, formando um modelo inspirador para o futuro de Dubai.

O Programa de Reconhecimento e Apoio aos Melhores Estudantes reflete a visão do xeique Mohammed bin Rashid Al Maktoum, vice-presidente, primeiro-ministro dos EAU e governante de Dubai, de que investir nas pessoas é a base do desenvolvimento sustentável.

O programa busca homenagear e recompensar alunos de destaque, incentivar a excelência acadêmica e oferecer apoio oportuno a jovens talentos. Também garante oportunidades de formação em instituições de ensino superior de prestígio, capacitando os estudantes com habilidades de liderança e empreendedorismo, reforçando sua competitividade e permitindo que contribuam de forma efetiva para o modelo de desenvolvimento de Dubai.

Entre os benefícios, estão previstas bolsas de estudo nacionais e internacionais para estudantes emiradenses de alto desempenho. Cada aluno premiado recebe ainda recompensa financeira e, no caso dos residentes, descontos em instituições internacionais de ensino superior em Dubai. Além disso, o programa concede prioridade de acesso ao Visto Dourado para estudantes de destaque e suas famílias, de acordo com as normas vigentes.