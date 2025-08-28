Ministério das Relações Exteriores dos EAU recebe cópia das credenciais do novo embaixador da Ucrânia

ABU DHABI, 28 de agosto de 2025 (WAM) — Omar Obaid AlHesan AlShamsi, subsecretário do Ministério das Relações Exteriores dos Emirados Árabes Unidos, recebeu a cópia das credenciais de Oleksandr Balanutsa, novo embaixador da Ucrânia no país.

AlShamsi deu boas-vindas ao embaixador e desejou sucesso no exercício de suas funções, reafirmando o interesse dos Emirados em aprofundar e desenvolver a cooperação bilateral com a Ucrânia em diversas áreas.

Oleksandr Balanutsa disse sentir orgulho em representar seu país nos Emirados e elogiou a destacada posição regional e internacional do país sob a liderança do presidente xeique Mohamed bin Zayed Al Nahyan.

Os Emirados Árabes Unidos e a Ucrânia mantêm relações de destaque em vários setores de interesse comum. Ambos os países buscam ampliar essa parceria de modo a atender seus interesses mútuos e promover o desenvolvimento sustentável das duas nações amigas.