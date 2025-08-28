Fórum da Mulher Emiradense destaca exemplos inspiradores em liderança, diplomacia, negócios e inovação

DUBAI, 28 de agosto de 2025 (WAM) — O Fórum da Mulher Emiradense reuniu autoridades, especialistas, empreendedoras e jovens para celebrar as conquistas femininas em áreas como governo, diplomacia, negócios, inovação e sustentabilidade. O evento apresentou histórias inspiradoras de sucesso e modelos de liderança, refletindo a visão da liderança dos Emirados de empoderar as mulheres como parceiras essenciais do progresso nacional e da representação internacional.

Em uma sessão especial, Amna Fikri, embaixadora dos Emirados na Finlândia e na Estônia, destacou o papel das pioneiras diplomatas emiradenses, ressaltando que o apoio da liderança nacional foi fundamental para suas conquistas. Ela relembrou seu interesse precoce por relações internacionais, a decisão de seguir carreira diplomática e o apoio recebido, em especial do xeique Abdullah bin Zayed Al Nahyan, vice-primeiro-ministro e chanceler. Fikri também elogiou a xeica Fatima bint Mubarak, a Mãe da Nação, por inspirar o empoderamento das mulheres em nível local e internacional.

Ao falar sobre os desafios da diplomacia, apontou diferenças culturais e a distância de casa como obstáculos, mas reforçou que dedicação e foco permitiram às mulheres representar o país com excelência. Ela incentivou jovens aspirantes a diplomatas a se esforçarem e aproveitarem as oportunidades oferecidas pela liderança dos Emirados.

Em outro painel, Hessa Buhumaid, diretora-geral da Autoridade de Desenvolvimento Comunitário de Dubai, e Aisha Miran, diretora-geral da Autoridade de Conhecimento e Desenvolvimento Humano de Dubai, abordaram o papel crescente das mulheres no governo. Buhumaid destacou as contribuições das emiradenses nos últimos 50 anos, da educação à liderança comunitária, enfatizando a importância de abraçar oportunidades sem perder a identidade nacional. Miran observou que a participação das mulheres no setor público serve de exemplo regional e global, apoiada por iniciativas das xeicas Fatima bint Mubarak e Manal bint Mohammed bin Rashid Al Maktoum.

Khaled Al Nuaimi, diretor da Autoridade Federal da Juventude, ressaltou o papel estratégico das mulheres, especialmente das mais jovens, no desenvolvimento nacional. Ele afirmou que mais de 73% dos membros dos conselhos juvenis locais são mulheres, assim como 48% dos participantes da Iniciativa Global da Juventude dos Emirados.

Já Shayma Alawadhi, subsecretária interina de Desenvolvimento e Regulação do Mercado de Trabalho, destacou a importância das mulheres no setor privado e na Emiratização. Segundo ela, mais de 70% das emiradenses que atuam no setor privado têm menos de 35 anos, especialmente em áreas como inteligência artificial, energia renovável e economia digital.

Souad Jamal AlSerkal, fundadora e CEO da Comm-Cation Consultancy, destacou o ambiente de apoio dos Emirados que tem permitido o avanço das mulheres em todos os setores. Em seu depoimento, sublinhou a importância da perseverança, da autoconfiança e do trabalho árduo, encorajando a nova geração a enfrentar desafios e perseguir seus sonhos.

O fórum também apresentou exemplos da nova geração de jovens emiradenses. A chef Aysha Al Obeidli, a mais jovem do país, falou sobre sua paixão pela gastronomia, enquanto Ghaya Al Ahbabi, embaixadora mais jovem da Unicef para a COP28, destacou sua atuação em sustentabilidade e proteção ambiental.

Outra sessão contou com Amna Al Suwaidi, CEO interina do Setor de Recursos do Futuro do Departamento de Recursos Humanos de Dubai, que destacou o compromisso do emirado em apoiar mulheres como parceiras-chave do desenvolvimento, com políticas de equilíbrio entre vida pessoal e profissional, treinamento contínuo e mentorias.

Organizado pelo Dubai Women Establishment, o Fórum da Mulher Emiradense é o principal evento oficial de Dubai em celebração ao Dia da Mulher Emiradense, criado em 2015 pela xeica Fatima bint Mubarak. Realizado no The Ritz-Carlton, no Centro Financeiro Internacional de Dubai, o fórum marcou o 10º aniversário da data e contou com dez painéis, destacando os avanços do país na promoção do empoderamento feminino.