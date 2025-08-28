EAU participam de operação da Aliança Internacional de Segurança que apreendeu 822 toneladas de drogas avaliadas em US$ 2,9 bilhões

ABU DHABI, 28 de agosto de 2025 (WAM) — Com a participação dos Emirados Árabes Unidos, a Aliança Internacional de Segurança (ISA, na sigla em inglês) realizou com sucesso uma operação conjunta contra o narcotráfico transnacional, que resultou na apreensão de drogas avaliadas em US$ 2,9 bilhões. A ação contou com a cooperação de 25 países e de várias organizações policiais internacionais.

Esta foi a segunda operação realizada pela aliança por via aérea, marítima e terrestre, e levou à apreensão de mais de 822 toneladas de diferentes tipos de drogas contrabandeadas, além da prisão de 12.564 suspeitos em todo o mundo.

Participaram da operação de dois meses diversos países-membros da ISA: Emirados Árabes Unidos, Bahrein, Espanha, Marrocos, França, Países Baixos, Eslováquia e Itália. Pela Organização de Polícia da América (Ameripol), estiveram presentes: Colômbia, Argentina, Bolívia, Brasil, Chile, Equador, Paraguai, El Salvador, Guatemala, Panamá, Venezuela e Peru. Da Europol, integraram a operação Croácia e Bélgica. Também participaram Maldivas, Jordânia e Nepal.

Segundo a ISA, a cooperação intensiva possibilitou a coleta de informações sobre novas redes criminosas, a troca de conhecimento sobre métodos de tráfico, a unificação de esforços entre os países da aliança e parceiros no combate ao narcotráfico e o fortalecimento de relações bilaterais entre especialistas. Isso aumentou a eficiência da coordenação em campo, elevou o nível de prontidão conjunta e desenvolveu mecanismos proativos para combater e controlar os fluxos ilícitos de drogas em escala transnacional.

Criada em 2017 por França e Emirados Árabes Unidos, a Aliança Internacional de Segurança tem como objetivo reforçar a cooperação e construir parcerias entre Estados-membros para enfrentar desafios comuns de segurança. A aliança concentra-se em temas de relevância global, sobretudo no combate ao crime organizado transnacional, com uma abordagem que combina cooperação estratégica de alto nível e atuação operacional em campo. Além desses objetivos, a ISA também busca consolidar o papel dos Emirados Árabes Unidos como força ativa na definição da agenda de segurança internacional, ampliando sua influência por meio da construção de parcerias estratégicas em nível regional e global.