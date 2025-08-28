Aeroporto de Sharjah recebe voos da Fly Cham para Damasco e Alepo

SHARJAH, 28 de agosto de 2025 (WAM) — A Autoridade Aeroportuária de Sharjah (SAA) anunciou o início das operações da companhia síria Fly Cham no emirado, com voos a partir desta quinta-feira (28). A chegada da nova empresa aérea representa um passo importante para consolidar o aeroporto como hub de viagens regionais e internacionais, além de reforçar a estratégia de ampliar a rede de rotas e a conectividade aérea com países vizinhos, oferecendo mais opções e comodidade aos passageiros.

O voo inaugural da Fly Cham pousou em Sharjah na presença de Ahmed Al Hmoudi, diretor do Departamento de Atendimento ao Cliente do aeroporto, e de Hamdi Khalaf, diretor comercial da companhia, acompanhados por autoridades e representantes de ambas as partes.

A Fly Cham vai operar cinco voos semanais entre Damasco e Sharjah, com chegadas às 14h e partidas às 15h, utilizando aeronaves Airbus A320. Além disso, a empresa terá dois voos semanais entre Alepo e Sharjah, com decolagens às 4h30 e chegadas às 5h30, ampliando as opções de deslocamento entre a Síria e os Emirados Árabes Unidos.

O presidente da SAA, Ali Salim Al Midfa, afirmou que a chegada da Fly Cham é um reforço à estratégia de expansão do aeroporto e aos esforços de ampliar a conectividade aérea regional. Segundo ele, o novo serviço responde à crescente demanda de passageiros e oferece mais flexibilidade, além de facilitar o contato entre famílias e comunidades.

“Estamos satisfeitos em dar boas-vindas à Fly Cham na crescente rede de companhias que operam em Sharjah. A nova presença confirma a força da nossa infraestrutura e a qualidade dos serviços oferecidos aos nossos parceiros. A SAA mantém seu compromisso de longo prazo de proporcionar uma experiência de viagem segura, eficiente e fluida, em linha com nossa missão de expandir a malha aérea e garantir padrões internacionais de excelência, reforçando Sharjah como um dos principais hubs da aviação na região”, disse Al Midfa.

Por sua vez, o CEO da Fly Cham, capitão Moussa Boutros, destacou a satisfação com a parceria com o Aeroporto de Sharjah, considerado um dos principais centros de aviação do Oriente Médio.

“O lançamento dos novos voos é um passo estratégico para expandir nossa rede e fortalecer nossa presença nos mercados regionais. A escolha de Sharjah reflete nossa confiança em sua condição de hub internacional, reconhecido pela infraestrutura avançada e pelos serviços de qualidade, que garantem aos passageiros uma experiência tranquila e diferenciada”, afirmou Boutros.

Ele acrescentou: “Na Fly Cham, damos grande importância a parcerias estratégicas, como a estabelecida com a SAA. Essa cooperação vai facilitar o fluxo de passageiros, responder à demanda crescente por nossos destinos e, ao mesmo tempo, fortalecer os laços com os Emirados Árabes Unidos. O início dos voos também apoia nossa visão de oferecer opções de viagem seguras, confiáveis e com preços competitivos, em sintonia com nossos planos de expansão regional de longo prazo.”