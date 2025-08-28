EAU reforçam cooperação global sobre água na 35ª Semana Mundial da Água em Estocolmo

ESTOCOLMO, 28 de agosto de 2025 (WAM) — Os Emirados Árabes Unidos participaram da 35ª edição da Semana Mundial da Água, em Estocolmo, com uma delegação oficial liderada por Abdulla Balalaa, secretário-assistente de Relações Exteriores para Energia e Sustentabilidade.

A presença dos Emirados faz parte da preparação conjunta com o Senegal para coorganizar a Conferência da ONU sobre Água de 2026, reforçando o compromisso do país em avançar no Objetivo de Desenvolvimento Sustentável 6 (ODS 6): garantir a disponibilidade e a gestão sustentável da água e do saneamento para todos.

Realizado sob o tema “Água para a Ação Climática”, o fórum deste ano discutiu o papel central da água na construção da resiliência climática, na segurança alimentar e energética e no impulso ao desenvolvimento sustentável. A conferência da ONU de 2026 foi um dos destaques, com participação ativa dos Emirados nos debates.

Em seu discurso na abertura, Abdulla Balalaa ressaltou a importância do consenso alcançado pelos 193 Estados-membros da ONU sobre os seis diálogos interativos que orientarão a conferência:

“A adoção desses seis diálogos é um divisor de águas para a ação multilateral em torno da água. Eles oferecem uma estrutura clara para alinhar prioridades globais, garantir responsabilidade e entregar soluções concretas. Os Emirados têm orgulho de ter introduzido o diálogo interativo ‘Água para o Planeta’, que reforça os vínculos críticos entre água e clima e vai mobilizar países a integrar a questão hídrica nos planos de ação climática, aproveitando o impulso gerado na COP28.”

Balalaa também destacou que o processo para selecionar dois copresidentes para cada diálogo interativo foi iniciado na semana passada, convidando os Estados-membros a manifestarem interesse até meados de outubro. O processo será concluído antes da Reunião Preparatória de Alto Nível da conferência, marcada para janeiro de 2026, em Dakar.

A delegação dos Emirados enfatizou a abordagem inclusiva para a conferência de 2026, envolvendo agências da ONU, governos, sociedade civil, academia, juventude e setor privado.

As discussões se concentraram nas dimensões humanitárias da água, no papel dos povos indígenas e comunidades vulneráveis, na participação da juventude em processos globais, em mecanismos de financiamento inovadores e na integração da questão hídrica em agendas internacionais de clima e biodiversidade.

À margem do evento, Abdulla Balalaa realizou uma série de reuniões bilaterais com autoridades suecas do Ministério das Relações Exteriores, do Ministério do Clima e Empresas, da Agência Sueca de Energia, do Instituto Real de Tecnologia KTH, do Centro Sueco de Tecnologia Nuclear (SKC) e da Secretaria para Assuntos Polares e do Ártico. Ele também se reuniu com Hani Sewilam, ministro dos Recursos Hídricos e Irrigação do Egito, para discutir cooperação regional e prioridades comuns na promoção da segurança hídrica.

Balalaa esteve acompanhado da embaixadora dos EAU na Suécia, Ghasaq Shaheen, que destacou a importância de reforçar a colaboração entre Emirados e Suécia em sustentabilidade, água e inovação.

A participação dos Emirados evidencia seu firme compromisso com a cooperação internacional e a segurança hídrica global. Ao olhar para frente, os Emirados e o Senegal pretendem garantir que a Conferência da ONU sobre Água de 2026 seja um marco histórico que una esforços mundiais e acelere a ação em prol de um futuro sustentável.