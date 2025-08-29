Plataforma ‘UAE Verify’ já emitiu mais de 25 milhões de documentos certificados

ABU DHABI, 29 de agosto de 2025 (WAM) — A plataforma UAE Verify, vinculada à Autoridade Reguladora de Telecomunicações e Governo Digital (TDRA), emitiu mais de 25,2 milhões de documentos digitais certificados desde o seu lançamento, em meados de janeiro de 2022.

Criada pela TDRA, a plataforma permite que órgãos públicos e empresas privadas verifiquem de forma imediata a autenticidade de documentos digitais emitidos por autoridades governamentais, sem a necessidade de apresentar originais em papel ou cópias autenticadas.

A ferramenta tem desempenhado papel central na transformação digital dos Emirados Árabes Unidos e atualmente oferece suporte para a verificação de 58 tipos de documentos digitais, emitidos por 23 órgãos governamentais federais e locais.

O UAE Verify utiliza tecnologia blockchain — um registro compartilhado, imutável e em tempo real usado para armazenar transações financeiras, contratos e diferentes tipos de documentos. Essa tecnologia garante a integridade e a autenticidade das informações, facilita o compartilhamento seguro de dados e protege a privacidade dos usuários.

A plataforma também possibilita que cidadãos e instituições convertam seus documentos em versões digitais autenticadas, com elevados níveis de segurança e confidencialidade.