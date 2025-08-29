EAU entregam foragido às autoridades da Holanda

ABU DHABI, 29 de agosto de 2025 (WAM) — O Ministério do Interior dos Emirados Árabes Unidos entregou às autoridades da Holanda um homem procurado pela Justiça, preso pela Polícia de Dubai a partir de uma Notificação Vermelha da Interpol.

O foragido é acusado de tráfico de drogas, lavagem de dinheiro e participação em atividades ligadas a gangues.

A extradição ocorreu após decisão judicial e determinação do Ministério da Justiça, em mais uma demonstração do compromisso do país com os procedimentos legais internacionais.

O Ministério do Interior destacou ainda a importância da cooperação internacional no combate ao crime transnacional e na proteção da segurança das sociedades.