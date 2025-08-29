Presidente dos EAU apresenta condolências pela morte da mãe de Al Theeb Ali Al Ketbi

AL AIN, 29 de agosto de 2025 (WAM) — O presidente dos Emirados Árabes Unidos, xeique Mohamed bin Zayed Al Nahyan, apresentou suas condolências pela morte da mãe de Al Theeb Ali Ghanem Dhahi Al Ketbi, durante visita ao majlis de condolências em Al Ain.
O xeique Mohamed expressou seus pêsames à família, pedindo a Deus que conceda misericórdia e bênçãos à falecida, que a acolha no Paraíso e conforte seus familiares com paciência e serenidade.
Também apresentaram condolências o xeique Hazza bin Zayed Al Nahyan, representante do governante na região de Al Ain; o xeique Hamdan bin Mohamed bin Zayed Al Nahyan, vice-presidente do Gabinete Presidencial para Assuntos Especiais; o xeique Mohammed bin Hamad bin Tahnoon Al Nahyan, assessor do presidente dos EAU; além de outros xeiques e altas autoridades.