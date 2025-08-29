Presidente e vice-presidentes dos EAU apresentam condolências ao emir do Kuwait pela morte do xeique Ali Abdullah

ABU DHABI, 29 de agosto de 2025 (WAM) — O presidente dos Emirados Árabes Unidos, xeique Mohamed bin Zayed Al Nahyan, enviou uma mensagem de condolências ao xeique Mishal Al-Ahmad Al-Jaber Al-Sabah, emir do Kuwait, expressando seu pesar e solidariedade pela morte do xeique Ali Abdullah Al-Khalifa Al-Sabah.
O xeique Mohammed bin Rashid Al Maktoum, vice-presidente, primeiro-ministro e governante de Dubai, e o xeique Mansour bin Zayed Al Nahyan, vice-presidente, vice-primeiro-ministro e presidente do Gabinete Presidencial, também enviaram mensagens semelhantes ao emir kuwaitiano.