Albânia homenageia equipe dos EAU e outros bombeiros por atuação em incêndios florestais

TIRANA, 29 de agosto de 2025 (WAM) — O governo da Albânia reconheceu o trabalho das equipes de resgate que participaram do combate aos recentes incêndios florestais no país, entre elas a equipe dos Emirados Árabes Unidos.

A cerimônia de homenagem contou com a presença do primeiro-ministro Edi Rama e de líderes militares de alto escalão.

A Albânia destacou a importância do esforço conjunto das forças nacionais e dos voluntários para reforçar a segurança e responder a desastres naturais e crises humanitárias.

A equipe dos Emirados foi reconhecida por sua contribuição significativa em operações de ajuda e socorro, refletindo tanto a solidez das relações bilaterais entre os dois países quanto o papel de liderança dos Emirados no trabalho humanitário internacional.

O governo albanês agradeceu a todos os participantes das operações, que mobilizaram mais de 10 mil profissionais, e ressaltou a importância de manter a cooperação entre forças nacionais e parceiros internacionais para ampliar a capacidade do país de enfrentar desafios futuros.