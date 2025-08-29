EAU e Chipre divulgam declaração conjunta sobre ajuda humanitária a civis em Gaza pelo Corredor Marítimo Amalthea

ABU DHABI, 29 de agosto de 2025 (WAM) — Guiados por princípios humanitários e cientes da urgência em responder à grave situação em Gaza, o Chipre e os Emirados Árabes Unidos firmaram parceria para enviar assistência vital aos civis palestinos.

Nesse contexto, os dois países reafirmaram o compromisso de aliviar o sofrimento da população, garantindo a continuidade do envio de ajuda humanitária de forma segura, sustentada e sem obstáculos por todas as rotas disponíveis e potenciais — incluindo o corredor marítimo adicional de Chipre a Gaza (Amalthea).

Ativado em março de 2024, o Corredor Marítimo Amalthea complementa os esforços da comunidade internacional para enviar auxílio por terra, ar e mar.

Com a cooperação operacional do UNOPS e da World Central Kitchen, e sob o mecanismo da Resolução 2720 do Conselho de Segurança da ONU, que prevê a facilitação, o monitoramento e a verificação do fluxo de ajuda, Chipre e os Emirados já enviaram 1.200 toneladas de suprimentos, via Porto de Ashdod, para posterior entrega em Gaza. O financiamento é fornecido pelos Emirados por meio do Fundo Amalthea.

A contribuição humanitária, que também conta com apoio de países parceiros e de organizações internacionais, consiste principalmente em alimentos — com destaque para fórmulas infantis e farinha —, insumos essenciais para atender às necessidades mais urgentes, sobretudo da população mais vulnerável.

As duas partes reiteraram ainda o compromisso conjunto de trabalhar em estreita coordenação com parceiros internacionais para ampliar a ajuda por todas as rotas disponíveis e em toda Gaza, em conformidade com o direito internacional humanitário e os princípios humanitários.