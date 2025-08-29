Governantes dos Emirados apresentam condolências ao emir do Kuwait pela morte do xeique Ali Abdullah

ABU DHABI, 29 de agosto de 2025 (WAM) — Os membros do Conselho Supremo e governantes dos Emirados enviaram mensagens separadas de condolências ao xeique Mishal Al-Ahmad Al-Jaber Al-Sabah, emir do Kuwait, expressando pesar e solidariedade pela morte do xeique Ali Abdullah Al-Khalifa Al-Sabah.
As mensagens foram enviadas pelos governantes xeique dr. Sultan bin Mohammad Al Qasimi, de Sharjah; xeique Humaid bin Rashid Al Nuaimi, de Ajman; xeique Hamad bin Mohammed Al Sharqi, de Fujairah; xeique Saud bin Rashid Al Mu’alla, de Umm Al Qaiwain; e xeique Saud bin Saqr Al Qasimi, de Ras Al Khaimah.
Príncipes-herdeiros e vice-governantes também enviaram mensagens semelhantes de condolências ao emir do Kuwait.