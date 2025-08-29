Governo do Chade recebe ajuda médica dos EAU para combater surto de cólera

ABU DHABI, 29 de agosto de 2025 (WAM) — O governo da República do Chade recebeu 30 toneladas de ajuda médica urgente enviadas pelos Emirados Árabes Unidos para apoiar o combate a um surto de cólera. A remessa foi entregue no Aeroporto Internacional de N'Djamena, na presença da ministra da Solidariedade e Assuntos Humanitários, Zahra Mohamed Issa, além de autoridades chadianas e emiratenses.

Issa agradeceu à liderança, ao governo e ao povo dos Emirados pelo papel de destaque no apoio ao setor de saúde do Chade. Ela destacou que os insumos médicos reforçarão o trabalho das equipes nacionais no enfrentamento do surto de cólera, ainda uma preocupação constante para a população em todo o país.

A ministra afirmou que a ajuda dos Emirados reflete os mais altos valores de solidariedade, fraternidade e cooperação entre as duas nações, ressaltando o compromisso comum de adotar medidas urgentes para impedir a propagação da epidemia e garantir a recuperação precoce. Também assegurou que o governo chadiano fará a distribuição da ajuda de forma transparente em todas as regiões, para que pacientes de todas as idades recebam o tratamento adequado.

Por sua vez, o embaixador dos Emirados no Chade, Rashid Saeed Al Shamsi, afirmou que a assistência médica urgente demonstra os fortes laços bilaterais e o papel de liderança dos Emirados em ações humanitárias no combate a doenças e epidemias na África, em especial a cólera, recentemente apontada pela Organização Mundial da Saúde como uma preocupação crescente em vários países africanos, incluindo o Chade.

Ele acrescentou que o envio da ajuda faz parte do compromisso firme dos Emirados em conter a propagação de epidemias e fortalecer os esforços internacionais conjuntos para garantir tratamentos essenciais e preventivos sempre que necessário.