Programa cultural de Sharjah para 2025-2026 prevê mais de 40 eventos

SHARJAH, 31 de agosto de 2025 (WAM) — O Departamento de Cultura de Sharjah lançou seu programa anual de festivais e fóruns permanentes, que será realizado de setembro de 2025 a agosto de 2026.

O plano inclui mais de 40 festivais e fóruns organizados pelo departamento em níveis local, árabe e internacional, com o objetivo de reforçar o papel de destaque de Sharjah no movimento cultural, intelectual e criativo em suas diversas expressões.

Abdullah bin Mohammed Al Owais, presidente do Departamento de Cultura de Sharjah, afirmou que a realização de mais de 40 festivais e fóruns nesses três níveis reflete o dinamismo cultural, intelectual e criativo promovido pelo emirado. Ele destacou que a iniciativa está alinhada com as diretrizes e a visão do xeique doutor Sultan bin Mohammed Al Qasimi, membro do Conselho Supremo e governador de Sharjah, que defende a ativação contínua da cultura e o uso de todos os recursos para fazer da cultura, das artes e da criatividade pilares fundamentais da vida pública, transformando-os em linguagem cultural global entre os povos.

Al Owais ressaltou que o programa representa uma tradução viva da visão de Sharjah de consolidar sua posição como centro de referência em cultura, pensamento e artes. O compromisso do emirado com o apoio à criatividade em todas as áreas vitais permanece inabalável.

O presidente do Departamento de Cultura acrescentou que os diversos eventos culturais incluídos no programa contribuem para a construção de um ambiente cultural singular, que serve de palco essencial para intelectuais árabes apresentarem suas obras e participarem ativamente de festivais, saraus, seminários e apresentações teatrais.

Essa atividade criativa é fortalecida por prêmios concedidos pelo Departamento de Cultura em diversos gêneros literários, como forma de incentivar os talentos criativos. Homenagens também são prestadas a personalidades de destaque no cenário cultural, em reconhecimento ao papel desempenhado por elas no enriquecimento do panorama cultural com obras de grande relevância. Essa presença cultural é complementada pelo engajamento do público, cuja participação ativa nas diversas atividades se consolidou como um fenômeno cultural notável, tanto no contexto local quanto regional e internacional.