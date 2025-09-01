Setor imobiliário dos Emirados mantém forte impulso em 2025 com grandes projetos e aumento de investimentos

ABU DHABI, 1º de setembro de 2025 (WAM) — O setor imobiliário dos Emirados Árabes Unidos continua apresentando desempenho robusto desde o início do ano, impulsionado pela resiliência das economias de base petrolífera e não petrolífera, bem como pelo aumento no fluxo de investimentos estrangeiros. Esse cenário tem gerado crescimento expressivo em todos os segmentos do mercado imobiliário, incluindo os setores residencial, comercial e industrial.

Relatórios globais e especializados confirmam a sustentabilidade do dinamismo econômico dos Emirados ao longo de 2025, destacando o lançamento de grandes projetos imobiliários, vendas recordes e aumento nas taxas de ocupação e de aluguel em vários setores.

Ismail Al Hammadi, fundador e CEO da Al Ruwad Real Estate, afirmou que as transações imobiliárias em todos os emirados indicam um crescimento expressivo e um impulso contínuo, o que reforça a solidez do setor e a confiança dos investidores.

Al Hammadi destacou que o mercado imobiliário de Dubai, em especial, continua registrando crescimento notável, refletindo o apelo global do emirado. Segundo o fundador e CEO da Al Ruwad Real Estate, há projetos com entrega prevista para os próximos três anos que se esgotam em apenas uma ou duas semanas — algo raramente observado em outros mercados no mundo.

Saeed Abdulkareem Al Fahim, CEO da Stratum Owners Association Management, ressaltou que o mercado imobiliário dos Emirados está vivenciando uma atividade intensa e um crescimento consistente, especialmente em Abu Dhabi e Dubai. A demanda segue elevada para uma ampla variedade de imóveis, desde unidades de luxo até residências de padrão médio.

De acordo com o relatório “UAE Real Estate Market Review – 2º trimestre de 2025”, da consultoria CBRE, o setor permanece sólido, sustentado pela resiliência da economia nacional, pela melhora nas projeções de crescimento, pela retomada da produção de petróleo e pelo aumento dos investimentos estrangeiros.

Os mercados residenciais de Dubai e Abu Dhabi seguem bastante ativos, com lançamentos expressivos no segmento de imóveis na planta, respaldados pela demanda contínua de investidores. Os mercados de escritórios nas duas cidades estão registrando aumento nas taxas de ocupação e crescimento nos aluguéis, enquanto o setor industrial segue atraindo investidores e incorporadoras internacionais, o que impulsiona a valorização dos ativos logísticos em áreas estratégicas.

Segundo dados da Betterhomes, baseados no Property Monitor e em informações de clientes, o mercado residencial de Dubai manteve sua trajetória de alta em julho de 2025, com crescimento no volume de transações e demanda constante por imóveis tanto na planta quanto no mercado secundário.

A imobiliária W Capital, com base nos dados do Departamento de Terras de Dubai, informou que as vendas de imóveis atingiram um valor recorde de US$ 27 bilhões entre janeiro e 4 de março de 2025. Para efeito de comparação, essa marca foi alcançada em 22 de março em 2024 e em 11 de abril em 2023.

As vendas de imóveis em Dubai cresceram 40% no primeiro semestre de 2025, alcançando cerca de US$ 89 bilhões. Na comparação com o mesmo período de 2024, o valor foi de aproximadamente US$ 63,5 bilhões.

A consultoria independente Knight Frank, sediada em Dubai, destacou o ritmo recorde da cidade ao ultrapassar a marca de mais de US$ 27 bilhões em vendas já no dia 4 de março — um avanço que impulsionou o total de vendas residenciais para um patamar histórico.

Dubai também manteve, pelo segundo ano consecutivo em 2024, a liderança como o mercado mais ativo do mundo para imóveis residenciais com preços acima de US$ 10 milhões, com 435 vendas nesse segmento — número quase equivalente à soma de transações semelhantes registradas em Londres e Nova York.